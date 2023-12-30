紐約時報廣場周邊迎跨年 31日凌晨4時開始封街

今年時報廣場的跨年夜活動上，預計會見到更多警力。(本報檔案照)

即將揮別2023年，紐約市 標誌性的時報廣場 (Times Square)跨年，每年都會吸引來自全球上萬人聚首，見證水晶球降落；主辦方提醒，想要到現場參加跨年夜活動的民眾，需要從指定街口才能進入管制區，為了防止示威抗議引發騷亂，今年紐約市警也將部署大量警力到場維安，時報廣場周邊街道則從12月31日(周日)凌晨4時開始封街，提醒民眾出行注意。

120年來，時報廣場一直都是全球跨年活動的焦點之一，首次降落水晶球的跨年夜慶祝活動發生在1907年，此後延續這項傳統，如今已成為跨年活動的象徵；主辦方時報廣場聯盟(Times Square Alliance)在網站上表示，當12月31日午夜時分的鐘聲響起時，全世界的目光再次投向時報廣場耀眼的燈光和熙攘的活力。

跨年活動重點之一，降落的水晶球，根據官方，最佳觀賞地點位於43街到50街的百老匯 大道(Broadway)，第七大道從43街往北到59街也能有不錯的視野；若是要欣賞跨年夜活動表演，音響設置於第七大道和百老匯間，現場還有多個直播螢幕供民眾觀賞。

跨年管制區域為免費進入，位置先到先得，民眾可前往第六和第八大道交49街、52街、和56街的入口檢查點進到管制區域，且只能夠過上述入口才可進入，百老匯和第七大道在道路開始封鎖後，不允許民眾進入；若民眾參與時報廣場附近的派對或活動，一定要提前聯繫商家，確認進入區域所需的特殊指示。

根據氣象預報，跨年夜威不會降雨，但溫度在華氏36度到46度間，建議民眾做好保暖工作，另外所有民眾在進入管制區內，都需要接受安檢，將不允許攜帶背包、大包、雨傘、任何折疊椅、野餐墊、大型冷藏箱、以及酒精飲料等。

跨年夜表演嘉賓則包括一系列著名歌手，包括Flo Rida、Paul Anka、Megan Thee Stallion、Tyla、Sabrina Carpenter、Jelly Roll、Maria Becerra和Yng Lvcas，此外還有其他的特別節目如美中友好協會的舞蹈表演、以及運動界球星的亮相等。

時報廣場跨年活動預計於晚6時開始，屆時水晶球將在一號時報廣場大樓的杆頂處升起，並在晚間11時59分進入一分鐘倒數，午夜正點時落下標誌著新一年的開始；無法到場參加的民眾也可欣賞線上直播。更多詳情可查詢timessquarenyc.org/times-square-new-years-eve/nye-faq。