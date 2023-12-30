紐約人壓力大 更易借酒消愁 六分之一酗酒成癮

由於生活壓力大，紐約州酗酒民眾數量驚人。(Pexels)

由於生活壓力大，紐約州 酗酒民眾數量驚人。根據州衛生廳最新統計，全州民眾中，有六分之一人口飲酒過量，以35歲以下男性占大多數；其中有精神困擾和抑鬱傾向的人，更容易借酒消愁。

州衛生廳研究顯示，16.7%的紐約人「飲酒過量」(excessive drinking)，15%有「狂喝濫飲」(binge-drinking)的習慣，5.5%屬於「重度飲酒」(heavy drinking)愛好者。聯邦疾病防制中心(CDC)指出，「狂喝濫飲」代表女性一次性消費四杯及以上的酒精、男性一次性消費五杯及以上的酒精；「重度飲酒」是指女性每周消費八杯或更多的酒精、男性每周消費15杯及以上的酒精。

州衛生廳研究還顯示，有以上酗酒習慣的人群以男性居多，尤其是35歲以下的男生，且年收入都在7萬5000元以上。此外，非西語裔白人是所有人種中，最容易有酗酒習慣的；紐約州17.3%的此類男性會「狂喝濫飲」，9%屬於「重度飲酒」愛好者。

州衛生廳專家進一步分析，發現有精神困擾的人，更容易酗酒。在這六分之一的飲酒過量人群中，基本上都有壓力、抑鬱和情緒問題。與此同時，吸菸的人群更容易有酗酒習慣。

而酗酒容易導致過早死亡，在州衛生廳的統計中，每年有6700名紐約人間接被酗酒「害死」，直接的死因主要是酒後意外死亡、高血壓 、心臟病 和肝臟疾病。「我們希望2024年，更多人能夠擺脫酗酒的習慣，選擇過健康的人生。」州衛生廳廳長麥克唐納德(James McDonald)指出，少喝酒不僅能夠改善睡眠質量，還可以幫助體重降至健康範圍，並有助於身心舒暢。

麥克唐納德認為，酗酒早衰是可以預防的。目前，在州府的倡議下，全州愈來愈多商家提倡無酒精飲料，逐漸以無酒精葡萄酒、啤酒、烈酒等，替代高酒精含量的以上酒種類，建議民眾在想喝酒時，以酒精濃度低或無酒精飲料代替。