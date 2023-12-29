聖誕早晨持槍搶走法國鬥牛犬 紐約16歲少年遭捕

在聖誕當日被持槍搶走的法國鬥牛犬。(截取自NYPD News X)

紐約布魯克林 一名16歲少年因為在聖誕早晨持槍搶走一隻法國鬥牛犬，遭警逮捕並控以多項罪名。

根據警方消息，事發當日，一名15歲的狗主人正在長島市 Queensbridge North Houses附近遛狗，此時16歲的嫌疑人持槍向狗靠近，威脅狗主人交出狗。狗主人放下狗繩並且逃離現場去報警。

15分鐘之後，市警表示他們已發現嫌疑人與被搶的法國鬥牛犬，也目睹他丟棄了一把9毫米手槍，並在裡面發現12發子彈。警方當場將他逮捕。嫌疑人姓名未被公布。

被竊的法國鬥牛犬目前已回到主人身邊。

這位16歲嫌疑人被控五項非法持有武器罪(criminal possession of a weapon)、威脅罪(menacing)以及千元以下財物盜竊罪(petit larceny for property valued less than $1,000)。

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，該少年已經被釋放，且被要求於1月9日出庭。凱茲表示，「光天化日之下持槍搶狗，之後還若無其事帶狗閒逛，是我們在任何情況之下都不能容忍的厚顏無恥的危險行為。被告必須要對他的罪名負責。」