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不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

道指漲逾百點 史指逼近新高

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

記者張心／紐約即時報導
紐約市長亞當斯今日臨時召開在線記者會，對載無證客入城的公車公司設置嚴格規範。(取自會議直播)
紐約市長亞當斯今日臨時召開在線記者會，對載無證客入城的公車公司設置嚴格規範。(取自會議直播)

紐約市亞當斯(Eric Adams)27日聯合芝加哥、丹佛市長頒布行政令，對載無證客入城的公車公司設置嚴格規範，要求其在抵達前32小時通知市府，僅允許每周一至周五上午8時30分至中午12時入城，且下客地點只能在曼哈頓中城一處，違者將被市府提起刑事訴訟。

聖誕節剛過，搭乘公車到紐約市的南部無證移民人數再創新高。根據市府統計，假日期間，每晚有14輛滿載無證客的公車抵達，人數創下自去年以來單日最高。「我們預計情況會在未來幾天加劇，因為南部邊境又有一波新移民抵達高峰，鑒於德州州長的殘酷及聯邦的不作為，我們決定頒布行政令限制法規。」亞當斯說。

根據第538號行政令，運輸無證客到紐約的公車公司(基本都由德州州府派出)，需要在抵達前32小時向市府報備，提供運輸的無證客信息，只在每周一至周五上午8時30分至中午12時卸下無證客，且地點必須在曼哈頓第八大道和第九大道之間的西41街。

行政令警告信將被送往負責從德州運輸無證客到紐約的公車公司，若違反該行政令，將被判B級輕罪。個人會被處以最高三個月監禁和500元罰款，公司最高被罰款2000元，違規公車將被市警局查封。

芝加哥市長聲援紐約，贊同對運輸無證客公車頒布行政令。(取自會議直播)
芝加哥市長聲援紐約，贊同對運輸無證客公車頒布行政令。(取自會議直播)

紐約市此舉是效仿芝加哥，就在本月初，芝加哥市長強森(Brandon Johnson)宣布對運送無證客的公車公司頒布行政令，要求只能每周一至周五上午8時至下午5時30分下客，且效仿紐約市頒布庇護所逗留60天時限。

「我們不能允許這些公車毫無預兆的想來就來，這不僅令市府頭疼，也讓無證客必須在寒冬臘月排隊等救援。」亞當斯補充，他不是想阻止無證客到來，而是要確保他們的安全，能夠以市府可周轉的速度協調其入住。

他同時在記者會上表示，自2022年春季以來，已經有超過16萬1000名無證客抵達紐約市，其中6萬8000人仍在市府庇護系統中。

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丹佛市長聲援紐約，贊同對運輸無證客公車頒布行政令。(取自會議直播)
丹佛市長聲援紐約，贊同對運輸無證客公車頒布行政令。(取自會議直播)

無證客 紐約市 亞當斯

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