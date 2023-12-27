我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫安靜

一洲焦點／回顧2023年、美中間諜戰、川普再勝一城

元旦起 紐約州最低時薪調漲…州長喊打工人監督雇主

記者張心／紐約即時報導
紐約市、長島、威徹斯特郡的最低時薪，即將於2024年1月1日上漲。(記者張心／攝影)
紐約市、長島、威徹斯特郡的最低時薪，即將於2024年1月1日上漲。(記者張心／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)27日提醒民眾，紐約市長島、威徹斯特郡(Westchester County)的最低時薪，即將於2024年1月1日上漲至每小時16元，建議打工人監督雇主是否按時履行法規，發現違規者可立即向州勞工廳投訴。

霍楚表示，當前紐約市、長島、威徹斯特郡的最低時薪為每小時15元，全州其他地區為每小時14.2元，因為簽署了最新工資法，從明年起直至2026年，全州最低時薪會逐年上漲。

根據最新法案，2024年1月1日起，紐約市、長島、威徹斯特郡的最低時薪將調升為每小時16元，全州其他地區為每小時15元；2025年1月1日起，上述三個地區最低時薪繼續上漲至每小時16.5元，其餘地區提升到每小時15.5元；2026年1月1日起，上述三個地區最低時薪繼續上漲至每小時17元，全州其他地區調升至每小時16元。

與此同時，家庭護理員(Home Care Aides)的最低時薪也同步上漲。法律規定，從2024年1月1日起，紐約市、長島、威徹斯特郡的家庭護理員最低工資將上漲至每小時18.55元，紐約州其他地區的家庭護理員上調至每小時17.55元。

「如果從1月1日起，持最低時薪的雇員在工資單上看不到變化，可以向州勞工廳投訴。」霍楚提醒，若有打工者在明年未看到自己的時薪未達上述標準，可在州勞工廳官網https://reurl.cc/A48yed填寫投訴表、或致電(833) 910-4378投訴。

紐約州最低時薪明年起逐年起增，直至2026年。(州府提供)
紐約州最低時薪明年起逐年起增，直至2026年。(州府提供)

最低時薪 長島 紐約市

上一則

曼哈頓蒸汽管線爆炸 空氣中測到劇毒石棉…急封鎖街道

下一則

瞄準已故業主偽造地契 紐約園藝師聯手前律師偷了9套房

延伸閱讀

時薪下月漲 必勝客先爆裁員

時薪下月漲 必勝客先爆裁員
紐約州高速公路費用 調漲

紐約州高速公路費用 調漲
關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元
最低時薪上漲、公校農曆新年放假…紐約州明年起800項新法生效

最低時薪上漲、公校農曆新年放假…紐約州明年起800項新法生效

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
斯塔福德郡警長辦公室搜獲嫌犯身上的贓品。(取自斯塔福德郡警長辦公室)

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

2023-12-23 11:56
前紐約市長朱利安尼。(美聯社)

判賠喬州選務官1.48億 負債恐達5億…朱利安尼申請破產

2023-12-21 13:09

超人氣

更多 >
4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈

4生肖1月上旬順風順水 猴升官加薪 這生肖錢脈通人脈
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？
驚見公公煮湯時「習慣動作」 她崩潰：以後不敢喝了

驚見公公煮湯時「習慣動作」 她崩潰：以後不敢喝了
羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥