紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

本報曾報道，布碌崙 (布魯克林 )9大道華人 聚居區一名婦女23日遭入室歹徒強暴。現在警方證實，這名受害者是在一個商業機構遭強暴，而且受害者是一名華婦。

這起案件發生在市警66分局的轄區。這名49歲的華婦受害者向PIX11說起了自己噩夢般的經歷。23日下午6時左右，她和兩名同事在波羅園(Borough Park)59街交第9大道附近的一家店裡工作。這時，兩名歹徒從外面強行闖入。受害者說，她曾試圖反抗，但其中一名闖入者對她進行了猛烈的攻擊。

「當我打開門時，那個壞人狠狠地打了我的臉。我怕另外兩個女孩受傷害，就給他開了門」，這名受害華婦說，這名歹徒還掐住她的脖子，然後和同伙從店裡搶走了300元現金。受害華婦說，性侵犯發生時，另一名同伙用刀對著另外兩名員工，並讓她們保持安靜。

這名受害者說，案件發生後，她被送到當地醫院接受相關治療，傷情穩定。她還說，事發後她24小時都沒有閉眼，因為心情無法平靜。直到現在，她還在慢慢的調整之中，可能會去看心理醫生。她說自己一直在與警方合作，希望能將歹徒繩之以法。

警方之前公布的兩名嫌疑人的監控照片顯示，其中一人穿著連帽衫和淺色褲子，另一人穿著黑色褲子、白色外套和一頂毛線帽子。根據警方的描述，這兩名歹徒都是 30 多歲，身高在5呎9到6呎之間。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。