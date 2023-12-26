布碌崙羊頭灣15歲少女 遭三名陌生男子攻擊

警方正通緝該名涉嫌攻擊一名少女的男子。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林 )羊頭灣華社日前光天化日之下發生一起暴力攻擊案，一名15歲的少女遭三名陌生男子毆打、用電擊槍襲擊，導致身體多處受傷；管轄當地的市警61分局目前發布消息，目前已有兩人落網，呼籲知情民眾提供線索，逮捕第三名嫌犯。

根據警方的信息，該案件發生於本月11日下午3時30分許，在位於國王郡高速路站(Kings Highway)1523號的商店門前；當時該名少女走路途經此處，身邊突然出現三名陌生男子，朝她詢問一堆有關小孩子的問題。

少女感到非常奇怪，當下也沒有作出回應，不料此舉引發對方的不滿；三人當眾動手，開始對她拳打腳踢，過程中一名男子還掏出電擊槍攻擊了她。

不久後，警員接報抵達現場，將受傷的少女送往瑪摩利醫院治療，雖身體多處受傷但傷勢無大礙；在其他警員的快速出擊下，也在現場不遠處逮捕了其中兩名嫌犯，還有第三人在逃。警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。