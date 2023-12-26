我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

捲吸毒疑雲 李善均車內燒炭輕生 享年48歲

六旬翁在紐約地鐵7號線遊走跌落 當場身亡

布碌崙羊頭灣15歲少女 遭三名陌生男子攻擊

記者顏潔恩／紐約即時報導
警方正通緝該名涉嫌攻擊一名少女的男子。(市警提供)
警方正通緝該名涉嫌攻擊一名少女的男子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣華社日前光天化日之下發生一起暴力攻擊案，一名15歲的少女遭三名陌生男子毆打、用電擊槍襲擊，導致身體多處受傷；管轄當地的市警61分局目前發布消息，目前已有兩人落網，呼籲知情民眾提供線索，逮捕第三名嫌犯。

根據警方的信息，該案件發生於本月11日下午3時30分許，在位於國王郡高速路站(Kings Highway)1523號的商店門前；當時該名少女走路途經此處，身邊突然出現三名陌生男子，朝她詢問一堆有關小孩子的問題。

少女感到非常奇怪，當下也沒有作出回應，不料此舉引發對方的不滿；三人當眾動手，開始對她拳打腳踢，過程中一名男子還掏出電擊槍攻擊了她。

不久後，警員接報抵達現場，將受傷的少女送往瑪摩利醫院治療，雖身體多處受傷但傷勢無大礙；在其他警員的快速出擊下，也在現場不遠處逮捕了其中兩名嫌犯，還有第三人在逃。警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

布碌崙 布魯克林

上一則

六旬翁在紐約地鐵7號線遊走跌落 當場身亡

延伸閱讀

布碌崙亞裔男子入室攻擊前雇主家人 遭逮捕

布碌崙亞裔男子入室攻擊前雇主家人 遭逮捕
1年僅此1天 布碌崙1猶太餐館在聖誕節推中式套餐

1年僅此1天 布碌崙1猶太餐館在聖誕節推中式套餐
布碌崙2歹徒闖民宅強暴婦女 警緝凶

布碌崙2歹徒闖民宅強暴婦女 警緝凶
平安夜 布碌崙地鐵鐵軌著火 四人受傷

平安夜 布碌崙地鐵鐵軌著火 四人受傷

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
斯塔福德郡警長辦公室搜獲嫌犯身上的贓品。(取自斯塔福德郡警長辦公室)

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

2023-12-23 11:56
前紐約市長朱利安尼。(美聯社)

判賠喬州選務官1.48億 負債恐達5億…朱利安尼申請破產

2023-12-21 13:09

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」

12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點