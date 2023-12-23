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紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

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紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

記者顏潔恩／紐約即時報導
斯塔福德郡警長辦公室搜獲嫌犯身上的贓品。(取自斯塔福德郡警長辦公室)
斯塔福德郡警長辦公室搜獲嫌犯身上的贓品。(取自斯塔福德郡警長辦公室)

來自紐約市的三名華男日前在維吉尼亞州涉及一項近10萬元的零售詐騙犯罪，他們利用假冒的蘋果產品換取真品，再到零售店退貨從中獲利；案發前當地警方已獲知情報，蹲守在維州斯塔福德郡(Stafford County)一家目標百貨(Target)店門內外，最終將三人一網打盡，逮捕控罪。

據斯塔福德郡警長辦公室(Sheriff's Office)公布的消息，被捕的三人是來自皇后區的24歲林瑞(Rui Lin)、布碌崙(布魯克林)的23歲劉宏(Hong Liu)、24歲陳勝(Sheng Chen，以上姓名均音譯)；他們事先花了錢購買一些蘋果真品，接著用假冒產品「狸貓換太子」，把產品的盒子重新包裝、貼上新的安全標籤，拿回商店要求退款，工作人員通常會用禮品卡(gift card)退錢。

落網的華男，左起劉宏、陳勝、林瑞。(取自斯塔福德郡警長辦公室)
落網的華男，左起劉宏、陳勝、林瑞。(取自斯塔福德郡警長辦公室)

通過禮品卡賺取小額費用後，不法分子最後再將以假換真得來的產品轉手，獲取另一筆利潤；警方相信他們是橫跨全美犯罪集團的一份子，因類似的犯罪在全美肆虐，執法人員展開密切的調查，終於在案發前夕掌握到三人的行蹤，獲知他們18日計畫在維州Stafford Market Place的Target商場犯案，提前打好埋伏。

當嫌犯之一在櫃檯前完成欺詐交易後，執法人員立即在現場逮捕了他，第二名嫌犯發現時轉身企圖逃跑，但在商場出入口處被其他警員逮捕，第三嫌則一路跑到停車場，但在能上車之前落網；警長辦公室透露，從這些人的身上搜獲價值9萬1413元的蘋果產品，包括96台iPad、37個AirPods、13塊Apple Watch，以及嫌犯用來替換正品的假貨，總共有87個AirPods、49個手錶錶帶、9個iPads、9塊Apple Watch。

三嫌目前在當地法院過堂後，被控詐騙獲得財產罪(false pretenses)、共謀(conspiracy)、非法持有盜竊物品並意圖出售、非法持有管制藥品等罪名，並被關押在拉帕漢諾克地區監獄(Rappahannock Regional Jail)中，不得保釋；下一次出庭日期是明年1月16日(周二)。

維州 維吉尼亞州 Target

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