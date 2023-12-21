紐約地鐵睡覺乘客 遭人翻口袋行竊並痛毆

睡覺的D線地鐵乘客在日落公園附近被偷被打。(警方提供)

D線地鐵 途徑日落公園 的36大道站時，一名在地鐵車廂睡覺的男乘客被人翻口袋裡的物品，等此人醒來，又遭迎面一拳。警方已公布嫌疑人的照片並進行通緝，希望知情者向警方通報，早日將嫌疑人捉拿歸案。

案件發生在市警72分局和捷運34警局管轄的範圍內。15日(周五)凌晨2時15分，一輛南行的D線地鐵在路經日落公園的36大道站時，一名38歲的男子正在地鐵車廂睡覺，這時另一名男子悄悄向他走近並翻他的口袋。當受害人醒來時，嫌疑人揮拳朝受害人臉上打去，然後馬上徒步逃離了地鐵和36大道車站，去向不明。

受害者報警後，被急救人員送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙 分院(NYU Langone Hospital Brooklyn)接受治療，所幸沒有生命危險。

據警方描述，嫌疑人是一名男性，大約35歲，身高5呎9吋，體重170磅，淺膚色，黑色短髮。他最後一次露面時身穿深色短袖T恤、深色褲子和深色白底運動鞋。

警方後來從一大道站的監控錄像中找到了嫌疑人在事發後留下的圖片並將之公之於眾。警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。