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中國走線人入境後去哪？找工作、拿身分…難關重重

史島一家庭遭四名蒙面持槍者入侵 五歲女童和女主人受傷

記者胡聲橋／紐約即時報導
史島四名蒙面持槍歹徒入侵一處民宅，搶走兩部手機。(警方提供)
史島四名蒙面持槍歹徒入侵一處民宅，搶走兩部手機。(警方提供)

四名蒙面歹徒18日凌晨持手槍闖入史泰登島一戶家庭，當時這家人只有一名五歲的女童和她的母親(一名以色列移民)在家，以及一名保姆在家。歹徒用手槍打傷了女童和媽媽，並搶走了兩部手機。

這起案件發生在市警121分局的轄區內。警方稱，18日凌晨43分，四名蒙面歹徒用腳踢開利文斯頓大道(Livingston Ave)交皇后街(Queen St)附近一戶家庭的前門，持手槍闖入這戶人家。監控攝像頭拍下了兩名劫匪持手槍，用手電筒搜查住宅的過程，他們每個人都穿著連帽衫，戴著面具。

歹徒闖入時，這家人的男主人正好不在家。歹徒在房屋內找了一番之後，先抓住五歲女童，他們接著又抓住了女童53歲的保姆，將兩人作為對付女主人的人質。

女主人說，歹徒闖入她的房間，打開燈，然後用槍指著她問，錢在哪裡？女主人回答說，「什麼？」這時一名歹徒用槍托打女主人的臉，女主人的臉部和前額被擊中，頓時血流如注。這時歹徒把她的女兒帶了進來，又問，珠寶在哪裡，這時的女主人感受到的是震驚和疼痛，又因為看到孩子，她已經完全驚呆了，她對歹徒說，他們想要什麼就拿走吧。

歹徒繼續在家裡翻找，但最後只拿走了媽媽和保姆的手機，防止她們撥打 911。但因為保姆還有一部備用手機，她們最後還是撥打 911報了警。

警察和急救人員趕到後，將這對母女送往史島大學醫院，對她們的傷口和淤傷進行了處理。幾個小時後，5 歲女童又開始在家裡蹦蹦跳跳，塗塗畫畫了。

女主人說，她不明白為什麼歹徒會找上門，但她覺得歹徒顯然是有目標的，正好挑男主人不在的晚上實施搶劫。她說，他們一家在這棟房子裡只住了一年左右。雖然她是以色列人，但她不認為自己是因為宗教信仰才成為襲擊目標，「我不知道這是不是反猶行為，我不這麼認為」。

警方19日公布了蒙面歹徒的監控圖像，警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

史島四名蒙面持槍歹徒入侵一處民宅，搶走兩部手機。(警方提供)
史島四名蒙面持槍歹徒入侵一處民宅，搶走兩部手機。(警方提供)

以色列 史泰登島 移民

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