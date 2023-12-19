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承認奴隸制不公 紐約研擬賠償安撫非裔受害者後代

記者張心／紐約即時報導
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)19日簽署新法，成立特別委員會以研究種族主義遺留問題及賠償奴隸制後代。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)19日簽署新法，成立特別委員會以研究種族主義遺留問題及賠償奴隸制後代。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)19日簽署新法，成立特別委員會以研究種族主義遺留問題及賠償奴隸制後代，呼籲民眾譴責而非心安理得從種族優勢中獲益。

繼加州今年5月成立非奴後代賠償工作小組(California's Reparations Task Force)之後，紐約州今日也通過S.1163-A/A.7691法案，以組建社區賠償補救委員會(Community Commission on Reparations Remedies)的方式，承認奴隸制的不公正與不人道，並審查奴隸制和遺留的對非洲裔的種族歧視、經濟歧視現象，研究對受害者後代的賠償和安撫方案。

霍楚在紐約市上西區簽署該法案時表示，特別委員會起碼能夠保證就奴隸制問題的對話和辯論，即使許多人對此表示反對意見，「我也認為開展對話是必要的，不能因為怕事，就不開始可能很艱難的對話。」

根據法案，特別委員會由九名成員組成，其中三人由州長任命，三名由州參議會任命，其餘三名由州眾議會任命。委員會需要在工作開展一年後，向公眾發表年度報告，展示研究所發現的問題與賠償建議。

據悉，人口販賣制度在紐約持續了兩個世紀，許多著名地標由奴隸所建造，包括華爾街、百老匯大道等。截止1730年時，全市有42%的市民都有自己的奴隸，這也潛移默化導致紐約市成為全州種族差距最大的地區；根據市主計長本月報告，全市白人家庭的淨資產中位數是非洲裔家庭的15倍。

種族歧視 紐約市 紐約州

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