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高耀潔葬禮 數百人冒雨赴紐約上州送別…骨灰將帶回中國

記者許君達、劉梓祁／紐約即時報導
高耀潔醫生12月10日過世，享受95歲。她的葬禮18日在紐約上州的芬克里夫墓園舉辦。(記者劉梓祁／攝影)
高耀潔醫生12月10日過世，享受95歲。她的葬禮18日在紐約上州的芬克里夫墓園舉辦。(記者劉梓祁／攝影)

中國愛滋「血禍」吹哨人高耀潔醫生的葬禮18日下午在紐約州威徹斯特郡(Westchester)的芬克里夫墓園(Ferncliff Cemetery)舉行。高耀潔的妹妹高明鳳、女兒郭競先、孫女呂小卉、姪女楊靜楠以及生前好友、一直照顧高耀潔在紐約生活起居的哥倫比亞大學中國研究專家黎安友(Andrew Nathan)教授出席了葬禮。

高耀潔1990年代調查發現中國河南省農村由於「血漿經濟」而導致人為的愛滋病疫情大流行，她在地方政府的強力壓制下依舊堅持發聲，令這場造成成千上萬人家破人亡的人禍為世界所知。此後，高耀潔因為堅持記錄自己目睹的慘況而遭到中國當局的打壓，最終不得不於2009年流亡至紐約，並繼續自己的寫作，紀錄中國鄉村的苦難與遭受苦難的人。2023年12月10日，高耀潔在曼哈頓的寓所過世，享壽95歲。

葬禮當日，紐約地區狂風大雨，但仍有超過200人從各地趕赴現場出席，坐滿了舉辦葬禮的教堂，還有人只能站在過道上。憑吊者中有很多年輕面孔，其中一部分年輕人是曾經參與照顧高耀潔起居或著作整理的，也有一些景仰者通過各種群組和社群平台自發聯絡、從紐約拼車前往。很多人在瞻仰遺容的時候痛哭失聲。據家屬透露，高耀潔的遺體在墓園火化後，一部分安葬在紐約，另一部分將遵從她的遺願，帶回中國撒入黃河。

據親屬透露，高耀潔火化後，部分骨灰將遵循她的遺願，帶回中國。(記者劉梓祁／攝影)
據親屬透露，高耀潔火化後，部分骨灰將遵循她的遺願，帶回中國。(記者劉梓祁／攝影)

除至親外，紐約的民權組織中國人權、基督徒公義聯盟以及中國婦權等向高耀潔敬獻了花圈。到場的還有旨在幫助中國農村愛滋孤兒的智行基金會創始人杜聰、高耀潔傳記作者林世鈺、人權律師滕彪以及來自中國的知名媒體人袁莉、吳薇、江雪等，還有專程從英國趕來的香港紀錄片導演。

高耀潔一生堅持說真話、堅持為苦難者發聲。黎安友介紹，她獨居紐約期間，有很多來自中國的留學生、訪問學者甚至遊客都登門拜訪，既幫她解決生活上的問題，更為這位孤獨的老人帶去精神上的慰藉。他表示，從如此多中國人對高耀潔的愛戴上，他看到了真正代表中國的價值觀。

高耀潔生前好友黎安友教授致詞。(記者劉梓祁／攝影)
高耀潔生前好友黎安友教授致詞。(記者劉梓祁／攝影)

在紐約市府工作的華人孫明專程從長島趕到上州，代表身在加拿大的好友送別高醫生，這名好友的母親表示，她曾因患癌而被醫院「判了死刑」，但得益於高耀潔醫生的積極救治，不僅惡疾痊癒，還平安幸福地活到現在。

儘管葬禮當日紐約遭遇大雨天氣，但至少有200人趕赴墓園，葬禮現場座無虛席。(記者...
儘管葬禮當日紐約遭遇大雨天氣，但至少有200人趕赴墓園，葬禮現場座無虛席。(記者劉梓祁／攝影)

高耀潔 長島 河南

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