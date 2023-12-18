米老鼠威脅「不給錢就刪照」 網紅揭時報廣場搶錢手法

曾出演Netflix「魷魚遊戲：真人挑戰賽」的英國網紅亞瑟夫自曝在紐約時報廣場被布偶裝人物強索金錢。（擷自TikTok@husnain_asif）

「哇哇，米老鼠在追我！」

曾出演Netflix「魷魚遊戲：真人挑戰賽」的英國網紅亞瑟夫(Husnain Asif)，日前在紐約時報廣場 與米老鼠上演追逐秀，但這不是預先設計的橋段，而是他遇到了時報廣場上臭名昭著的「搶錢」手法。

許多造訪時報廣場的遊客都有過類似遭遇：穿著卡通人物布偶裝的人物狀似友善地湊過來跟你合照，但接下來就會向你索取10到50美元不等的費用，如果不掏出錢來，他們可能會一路尾隨或威嚇你將照片刪除。

亞瑟夫在時報廣場上拍了一張與卡通布偶的自拍照後，幾個打扮成迪士尼 及芝麻街角色的人要求他不付錢就刪照片，並使亞瑟夫邊跑邊驚呼「大家小心不要上當」。

曾出演Netflix「魷魚遊戲：真人挑戰賽」的英國網紅亞瑟夫自曝在紐約時報廣場被布偶裝人物強索金錢。（擷自TikTok@husnain_asif）

一個扮成米妮的女子說：「那是我的照片，你不能不付錢」，另一個扮成艾莎的人說：「你沒錢就該待在家別出門」；在亞瑟夫叫她「拜了！老奶奶」後，米妮還掀起了裙子用屁股朝向他，使亞瑟夫失笑說：「這舉動很不迪士尼。」

亞瑟夫也沒有善罷甘休，他大聲吆喝要現場其他遊客都湊過來拍照：「來喔！這裡拍照免費！不用給他們錢！」這段影片在TikTok上已累積逾470萬次點閱。

紐約市規定時報廣場上的表演者必須待在限定區域內，也不能強行向遊客索討金錢。