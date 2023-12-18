狂風暴雨席捲紐約影響早上通勤 長島風暴最為嚴重

12月18日，一場強大的沿海風暴正席捲三州地區，嚴重影響了居民今天早上通勤。沿海區域還有可能遭受洪水 和停電，長島 將面臨最為嚴重的強風風暴。

雨帶從周日開始在三州地區擴散，大雨和強風一直持續到周一。周一早上，維拉札諾大橋(The Verrazzano Bridge)因大風而關閉。主要機場仍然開放，但不少航班已遭遇延誤甚至取消。據航班追蹤網站FlightAware，截至早上6點30分，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)14%的出境航班和13%的入境航班被取消。

影片來源：youtube/FOX 5 New York

市長亞當斯 (Eric Adams)發布了針對周日和周一兩天的旅行警告，敦促市民在風暴嚴重時減少外出，並儘可能待在室內。亞當斯在周六的聲明中表示：「如果您室外有任何鬆動的物品，務必在風暴來臨前將它們固定好。低窪和排水不良地區應該採取額外措施，例如清理集水盆，確保雨水進入下水道，而不是淹沒地下室和街道。」

紐約市全市範圍內的洪水警報將持續至周一下午5時。在此期間，三州地區的降雨量可能達到2到4吋，風速高達每小時50到60哩。長島和康乃狄克州(Connecticut)東南部將遭遇最為強烈的風暴。

國家氣象局提醒，沿海地區的洪水風險最大。長島的沿海地區可能面臨中到重度的洪水，潮位預計在周一早上和中午達到1.5到2.5呎。其他地區也可能遭遇輕到中度的洪水，包括路面積水。