聯合愛迪生電線故障 紐約大停電 有人受困電梯3小時

聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙。(取自X平台用戶Sean Scott)

聯合愛迪生(Con Edison)位於布碌崙 (布魯克林)登波(Dumbo)的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙，導致紐約市 和新澤西多處停電；當晚有不少民眾受困電梯、通勤客困在地鐵上的通報，市消防局(FDNY)連夜出動人手救人，目前大部分地區已復電。

當晚11時55分，該公司位於登波約翰街(John Street)的發電廠電線故障後冒出黑煙，燈光閃爍幾秒鐘後造成停電；隨後，多處通報指民眾受困電梯和地鐵長達20分鐘至數小時，也有駕駛者指交通燈信號混亂，大範圍受影響的社區包括曼哈頓下東城、上東城、貝德弗-史岱文森、布碌崙市下城、皇后區長島市 等，但據紐約市警透露，此事故未造成人員傷亡。

Looks like something small exploded at the ConEd plant in Brooklyn, sending a small fireball and smoke into the air, and causing a momentary NYC power outage. My video pic.twitter.com/Y66GfnwLc7 — Sean Scott (@sts423) 2023年12月15日

事發後，聯合愛迪生一名發言人表示，目前工作人員正在調查停電事故，「在(停電)期間用戶們可能經歷電力下降或激增的異常現象，我們的維修人員正在調查並進行必要的修復工作。」

該公司總裁凱奇克(Matthew Ketschke)也在15日早晨也發表聲明，雖停電事故發生得很短暫，但他猜想紐約市五大區、長島和威徹斯特郡(Westchester County)等住屋都受到影響；他指，該意外源自於變電站的一個高壓電氣設備發生故障，簡而言之就是遭遇短路，但強調這是很罕見的現象，

他接著說，聯合愛迪生有多套備有的變壓器，允許電力持續運行，「實際上我們擁有全美最可靠的電力系統之一」；而停電造成大中央車站(Grand Central Terminal)、賓州車站(Penn Station)有多人受困電梯中，最長達三小時，據他所知至少市消防局至少執行了十個救援工作。

其中布碌崙連鎖超市韋格曼斯(Wegmans)一名保全，在停電後困於電梯內約一個小時，才被消防員救出；目前停電事故的起因還在調查中，但相關人員相信與天氣因素無關。

#BREAKING Short Mass Power Outage Trapps New Yorkers in Elevators as Coned Farragut Substation had smoke rising above it in Brooklyn.



Security guard at Wegmans was stuck in the elevator for almost an hour. "There was a disruption causing a citywide power surge,” the NYPD said… pic.twitter.com/rSPnlaSnTG — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) 2023年12月15日

在社群媒體上可見紐約客對短暫停電事故的抱怨，一些人據稱聽見發電廠傳出爆破聲，且感到震動；一名居民在前身為推特的X平台上寫道，當時和媽媽在廚房裡聊天，燈忽然就熄滅了，兩人當下盯著對方片刻思考發生了什麼事。