我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

匈牙利總理棄權 歐盟領導人決定推進烏克蘭協商

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

記者張心／紐約即時報導
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)14日宣布，今年的冬天預計十分寒冷，降雪量將遠超去年，市清潔局(Department of Sanitation)推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作，並配備20年來最多的鏟雪人員應對寒冬。

亞當斯表示，今年冬天將從12月21日正式開始，氣象學家預報跟去年相比，即將到來的冬天降雪量會顯著增強。為了避免積雪對全市人員通勤與安全造成影響，市府推出「刀鋒戰士2.0」(BladeRunner 2.0)智能系統，安裝在全市5000多輛鏟雪車、撒鹽車和鹽水車(brine vehicles)上，配備精準GPS跟蹤、衛星地圖定位、積雪點預測、雲端搜索等功能。

「刀鋒戰士2.0」是自2015年來，市清潔局首次進行技術革新，借助最新的衛星雲圖、智能跟蹤和定位系統，環衛人員能夠準確清晰地看到鏟雪車、撒鹽車在全市各街道如何分布。「主管因而能夠在暴雪天實時掌握團隊分派情況，為資源不足或是受災嚴重的社區，及時調派更多的鏟雪資源。」清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)說。

「刀鋒戰士2.0」不僅能夠定位鏟雪等車輛的位置，也和谷歌地圖相連，實時同步全市路面積雪、結冰情況，幫助市清潔局評估各社區的災情，從而選擇部署鏟雪車、撒鹽車還是鹽水車。「這能幫助當局更公平科學地鏟雪，而不是像此前一樣，在上東區安排了許多鏟雪車，結果布朗士區一輛車都沒有。」亞當斯說。

與此同時，為了應對強降雪寒冬，市清潔局派出了20年來最多的環衛人員，搭配「刀鋒戰士2.0」加速處理全市積雪。市府也推出「PlowNYC」系統，公眾可藉此追蹤自己社區的鏟雪車進展，如果積雪、結冰長時間沒有解決，可及時向311投訴；詳情可參考：https://plownyc.cityofnewyork.us/plownyc/。

亞當斯 雲端 布朗士

上一則

低價攬客超收逾300萬元 2搬家公司員工涉詐欺恐坐牢20年

延伸閱讀

市府蓋平價屋 紐約各社區將平衡

市府蓋平價屋 紐約各社區將平衡
亞當斯鬆口 願撤銷部分市政削減

亞當斯鬆口 願撤銷部分市政削減
被指一刀切式減支 紐約市預算聽證會火藥味十足

被指一刀切式減支 紐約市預算聽證會火藥味十足
紐約風雨交加 能見度低車禍頻發 亞當斯：11日照常上課

紐約風雨交加 能見度低車禍頻發 亞當斯：11日照常上課

熱門新聞

紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

2023-12-09 16:04
該名華翁日前搭乘地鐵時遭人攻擊。(TikTok截圖)

社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

2023-12-07 18:29
因「吹哨」中國愛滋病人禍而晚年流亡的醫生高耀潔，今日在紐約家中過世，享壽95歲。（本報資料照）

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

2023-12-10 16:58
喜茶全國首店落地曼哈頓。(記者劉梓祁／攝影)

美首家中國「喜茶」曼哈頓開張 茶飲市場競爭加劇

2023-12-08 05:41
紐約市7日大雪紛飛，預計周末將繼續有暴雨大風，部分地區可能有洪水災害。(市府提供)

紐約今回溫 周末恐狂風暴雨 須嚴防洪水

2023-12-08 06:19
布魯克林男子莫里(Wayne Murray)連續兩年中千萬彩券大獎。(截取自紐約州彩券局)

連續兩年彩券中千萬 紐約男子被拍到開全新豪車出門

2023-12-08 13:59

超人氣

更多 >
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...
警方公布金芳死因：探險失敗熱死

警方公布金芳死因：探險失敗熱死
眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查