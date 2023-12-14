紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)14日宣布，今年的冬天預計十分寒冷，降雪量將遠超去年，市清潔局(Department of Sanitation)推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作，並配備20年來最多的鏟雪人員應對寒冬。

亞當斯表示，今年冬天將從12月21日正式開始，氣象學家預報跟去年相比，即將到來的冬天降雪量會顯著增強。為了避免積雪對全市人員通勤與安全造成影響，市府推出「刀鋒戰士2.0」(BladeRunner 2.0)智能系統，安裝在全市5000多輛鏟雪車、撒鹽車和鹽水車(brine vehicles)上，配備精準GPS跟蹤、衛星地圖定位、積雪點預測、雲端 搜索等功能。

「刀鋒戰士2.0」是自2015年來，市清潔局首次進行技術革新，借助最新的衛星雲圖、智能跟蹤和定位系統，環衛人員能夠準確清晰地看到鏟雪車、撒鹽車在全市各街道如何分布。「主管因而能夠在暴雪天實時掌握團隊分派情況，為資源不足或是受災嚴重的社區，及時調派更多的鏟雪資源。」清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)說。

「刀鋒戰士2.0」不僅能夠定位鏟雪等車輛的位置，也和谷歌地圖相連，實時同步全市路面積雪、結冰情況，幫助市清潔局評估各社區的災情，從而選擇部署鏟雪車、撒鹽車還是鹽水車。「這能幫助當局更公平科學地鏟雪，而不是像此前一樣，在上東區安排了許多鏟雪車，結果布朗士 區一輛車都沒有。」亞當斯說。

與此同時，為了應對強降雪寒冬，市清潔局派出了20年來最多的環衛人員，搭配「刀鋒戰士2.0」加速處理全市積雪。市府也推出「PlowNYC」系統，公眾可藉此追蹤自己社區的鏟雪車進展，如果積雪、結冰長時間沒有解決，可及時向311投訴；詳情可參考：https://plownyc.cityofnewyork.us/plownyc/。