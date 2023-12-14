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帶一塊紐約地鐵站標誌牌回家？MTA年度紀念品開賣

世界新聞網何卓賢／即時報導
MTA舉行假日紀念品快閃活動，民眾可以把紐約地鐵的一部分帶回家。（截取自MTA的X）
MTA舉行假日紀念品快閃活動，民眾可以把紐約地鐵的一部分帶回家。（截取自MTA的X）

喜愛紐約地鐵紀念品的民眾有福了，MTA的地鐵紀念品和收藏品快閃活動正在進行中，讓民眾可以挑選購買紐約地鐵一角帶回家。

大都會運輸署(MTA)介紹，本次超過1000件物品出售，其中包括地鐵標誌、凳子、垃圾桶、已經停運列車R32的零部件，等等。部分藏品價格不便宜，根據Gothamist報導，「Chambers Street A, C, E, 1 and 2」的大塊地鐵標誌要價765美金，而「Bedford Avenue」的地鐵站標誌則要價675美金，購入了這塊站牌的37歲紐約客海曼(Dan Hyman)說他打算把牌子掛在威廉斯堡家中的後院。

負責回收老舊零件的MTA經理德沃斯金(Paul Dvoskin)表示，出售的紀念品包括座位、號碼牌、總控制器等等，包含了他「能收集起來的一切」。前來購買紀念品的顧客來自全球各地，讓他感覺自己宛如聖誕老人。而今年最熱門的紀念品莫過於停運列車R32的零部件。

至於如何給這些紀念品定價，德沃斯金說他參考了eBay上面相似商品的出售價，並且會把不同零部件的歷史意義考慮進去。其中，最便宜的紀念品是標價25美金的車廂扶手，該扶手來自紅鳥(Redbird)列車車廂，已經在上世紀80年代退役，車廂的其他部分已經被完全拆解，最終被投放在海裡做人造礁石。

這是MTA第三年舉行假日紀念品快閃，活動從周三開始賣到周五，時間為早上9點到下午2點，想要前往選購的民眾必須事先網上預約時間。MTA的官員表示，已經有至少800人進行了網上預約，但是周四和周五還有可預約的位置；沒有事先預約的民眾可以在周五早上9點到下午1點碰碰運氣，具體地址需要在此通過預約獲得。

地鐵站 MTA 大都會

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