紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

紐約州長霍楚宣布紐約全州的最低工資標準明年將調漲。(霍楚官方flickr帳號)

根據最新通過的法案，紐約州 將從2024年1月1日起全面上調最低工資標準，其中紐約市、長島地區和威徹斯特郡(Westchester)的法定最低薪資將提高到每小時16元，紐約州其他地區的最低時薪將達到15元。州長霍楚 (Kathy Hochul)11日宣布將開啟一輪全州範圍內的公眾宣傳活動，以確保所有人都能了解這一新法，並為自己維權。

漲薪法案被納入了紐約州2024財年預算案，經州議會通過後，已由州長簽署生效。根據法案內容，本輪最低薪資增長並非一次性，而是按年度分步驟逐漸調漲。16元的最低時薪標準僅會維持一年，而在2025年和2026年，該標準還會每年分別再漲0.5元，最終達到17元。

而從2027年開始，最低薪資水平將不再局限於固定數字，而是與通膨水平掛鉤。屆時將根據東北地區城市工薪階層和文職工作者消費價格指數(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers, 簡稱CPI-W)所反映的通膨程度，確定每年的增長幅度。

霍楚說，本版法案首次把工資水平與通膨掛鉤，這意味著未來人們可以更從容地購買生活必需品。她表示，有全職工作的人，如果還生活在貧困線以下，那一定是哪裡出了問題。「如果購買麵包、雞蛋、嬰兒奶粉和尿布的成本上漲一直超過工資的增長，你就沒法改善生活、出人頭地」。