中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

因「吹哨」中國愛滋病人禍而晚年流亡的醫生高耀潔，今日在紐約家中過世，享壽95歲。（本報資料照）

旅居紐約的中國醫生高耀潔12月10日在位於曼哈頓 上城的家中過世，享壽95歲。高耀潔是最初揭露河南 省農村1990年代因不規範採血而導致愛滋病蔓延的「吹哨人」，此後，她受到中國當局的百般打壓，並最終選擇移居紐約、且終生未再回中國。

高耀潔過世的消息得到了她的生前好友、哥倫比亞大學中國政治學者黎安友(Andrew Nathan)教授的證實。高耀潔在丈夫過世後，於2009年定居紐約，她晚年獨居在距離哥大不遠的曼哈頓西哈林區(West Harlem)一間公寓中，子女不在身邊，由一群中國學生和青年運動人士定期幫她打理生活並整理編輯她的著作。

1990年代，高耀潔在中國基層巡迴宣講婦女健康的過程中，發現河南農村流行的愛滋病疫情 ，此後她深入農家、經過田野調查，發現造成疫情的主要原因，是當時在河南農村地區大規模買賣血漿的過程中，因操作不守規範，而導致抽血設備受愛滋病毒汙染所致。

中國地方官員一直試圖掩蓋和淡化這場規模巨大的人禍，但由於高耀潔不懈奔走，讓這場醜聞受到國際社會重視，進而避免更大的災禍蔓延。

因為她的吹哨行動，高耀潔生前曾被「時代周刊」評為「亞洲英雄」、被「商業周刊」評為「亞洲之星」，前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)也相當推崇她；在中國政治環境相對開放的本世紀初，她在中國國內也曾經廣受讚譽。