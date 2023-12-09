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3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

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3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

記者張心／紐約即時報導
紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)
紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

紐約市三年來首次發布勁風預警，強降雨還將帶來洪水隱患，惡劣天氣預計影響全市4000萬戶居民，市長建議民眾10日(周日)避免出門。

根據國家氣象局(National Weather Service)預報，10日下午4時至11日(周一)上午6時，全市預計將出現高達每小時60哩以上的勁風，對樹木、房屋、路燈、聖誕節裝飾等造成潛在破壞，包括布碌崙(布魯克林)、皇后區長島在內的250萬住戶將受到影響，尤其建議長島居民注意預防。

伴隨勁風來襲的還有強降雨，從10日下午持續到11日早上，總體降雨量在2吋到3吋，不僅會對通勤造成混亂影響，沿海和地勢低窪區也會有洪水隱患。

紐約市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)9日下午發布旅行警報，國家氣象局也是三年來首次在紐約推出勁風預警。通知顯示，曼哈頓、布碌崙、皇后區的4000萬戶居民將受到洪水威脅，皇后區牙買加(Jamica)部分地區會有洪水。

「10日應該避免出門。」市長亞當斯(Eric Adams)表示，處在地勢低窪區的居民更應額外注意財產安全，註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況。

惡劣天氣也帶來氣溫下降，氣象專家預計，10日氣溫在華氏61度，但11日開始降到華氏40度以下，並可能會持續走低。

洪水 皇后區 長島

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