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連續兩年彩券中千萬 紐約男子被拍到開全新豪車出門

世界新聞網何卓賢／即時報導
布魯克林男子莫里(Wayne Murray)連續兩年中千萬彩券大獎。(截取自紐約州彩券局)
布魯克林男子莫里(Wayne Murray)連續兩年中千萬彩券大獎。(截取自紐約州彩券局)

連續兩年中獎千萬，這等運氣要多少輩子才能修得？紐約布魯克林一名男子去年買紐約州樂透(New York Lottery)彩券中了一千萬，今年又再中了一千萬，近日被發現開著新車愉快出行。

這名男子是布魯克林居民莫里(Wayne Murray)，他第一次中大獎是在去年8月22日，通過Black Titanium彩券中得1000萬美金；今年梅開二度，本周二通過200X刮獎彩券再中1000萬美金。兩次他的彩券都是在布魯克林弗萊布許(Flatbush)的H&A加油站便利店購買的。

根據紐約州彩券局，莫里通過取得稅後全款的方式，兩次分別實際拿到手約600萬美金。

綜合媒體報導，63歲的莫里住在東弗萊布許的一棟房子，該棟房子在房地產網站Zillow上估價約81.5萬美金，但他已經這棟三層房子住了很久。最近，他被拍到駕駛一輛全新的2024 Range Rover SV出行，這台車在官網上售價約是20.9萬到23.4萬美金。

賣出頭獎彩券的加油站便利店的店員表示，莫里是店裡常客，贏了大獎之後習慣也沒怎麼改變，還是繼續前來買彩券。

住在莫里隔壁的鄰居接受訪問時感到吃驚，表示根本不知道鄰居運氣這麼好，「我對此一無所知，看來下次看見他的時候要恭喜他一下。」

布魯克林 紐約州 加油站

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