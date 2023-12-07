曼哈頓餐館深夜搶劫 顧客被槍指頭並受傷

曼哈頓餐館深夜搶劫，顧客頭部中槍。（市警提供）

自新冠疫情 發生後，在暴力行為頻繁發生下，犯罪率升高時常成為熱議話題，但市警早前宣布總體犯罪指數下降，且涉槍案件犯罪明顯減少；然而，曼哈頓日前發生深夜持槍搶劫事件，導致食客頭部中彈受傷。

市警(NYPD)表示，這起暴力事件發生在華盛頓高地(Washington Heights)百老匯 大道(Broadway)與西163街交匯處的「海鮮之王」(Seafood King Fish Market)餐廳內，一位37歲的受害者於6日凌晨2時前在店內櫃台邊用餐，但卻突遭持槍搶劫。監控視頻顯示，該名獨自用餐的男子被另一蒙面男子持槍擊中頭部。

警方發布的監控畫面顯示，一名蒙面劫匪持有一把藍色手槍，槍口距離彎腰吃飯的顧客頭部僅有聊聊數吋。劫匪在首次用槍對準食客後，強行收集了店員的現金和手機，但卻在離開時突然回頭，將槍口緊貼顧客的頭部並開了一槍，子彈擊中了受害者的右臉頰。

市警刑偵局巡官魯索(John Russo)表示，無法確定受害者是否預見到了犯案過程，因嫌犯在跑出店門時突然轉身開槍。

監控還顯示，當時躲在櫃台後的女性員工非常害怕。其同事稱，她可能再也不會回歸崗位。據悉，該名身穿全黑衣服、戴著黑色口罩 的劫匪此前曾走進該餐廳，但在購買食物後離開。大約10分鐘後，他返回餐廳使用洗手間，並手持槍支出現在監控畫面中。

據監控顯示，這名持槍者命令餐廳收銀員和唯一的顧客交出他們的手機，隨後要求員工把收銀櫃裡所有的現金放進一個黑色塑料袋中。其後，他命令員工趴下，食客亦同時把頭低下。警方表示，就在那時，嫌疑人向顧客頭部開槍，然後帶著贓物逃跑。