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紐約又傳鋰電池火災 布碌崙2人傷1命危

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙楓葉屯發生鋰電池引發的火災，造成兩人重傷。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙楓葉屯發生鋰電池引發的火災，造成兩人重傷。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)楓葉屯(Mapleton)6日上午發生了一起電單車使用的鋰電池引發的火災，造成兩人受傷，其中一人傷勢危急。火災再次引發人們對鋰電池監管的憂慮。

這次火災發生在楓葉屯20大道交57街附近的一棟單層聯排住宅，門牌號為57街2022號，屋主是非華人。這個地點距離華裔聚居的班森賀很近。據57街鄰居介紹，大火是6日上午剛過8點時燒起來的，火勢蔓延很快，濃煙滾滾，沒過多少時間就燒穿了這個三棟住宅的三樓。

消防員趕到後，經過一番努力，終於控制了住了火勢。有兩人在這次火災中受傷，急救人員將兩人送進附近醫院接受治療。其中一人傷勢嚴重，一人傷勢危急。

記者趕到火災現場時，發現這個聯排住宅的外牆有很明顯的火燒煙熏的痕跡，窗戶已經從裡面釘上了木板。在屋子的前院，放著幾輛已經被燒得漆黑，歪曲變形的電單車和電動滑板車。在住宅的側面，另外停放著幾輛被燒毀的電單車和電動滑板車。這些車輛顯然是被消防員從屋內搬出來的。

有關部門認為，雖然這是一棟住宅，但卻在沒有得到授權的情況下用作電單車和電動滑板車的修理店。電單車和電動滑板車使用的鋰電池是造成這次火災的直接原因。记者询问了住在附近的几位邻居，他们都說不知道这里有一个电单车修理店。

紐約市自2018年解除了電單車禁令。但電單車使用的鋰電池卻屢屢引發火災，而且有愈演愈烈之勢。今年截至11月20日，全市消防部門共記錄有與鋰電池相關的243起火災，造成17人死亡，124人受傷。

今年6月，曼哈頓華埠因鋰電池引起三級大火，導致至少四人當場殞命；11月，布碌崙皇冠高地(Crown Heights)又發生一起鋰電池引起的三級火災，造成祖孫三代三人同時喪生。市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)當時在火災現場說，目前的局勢「性命攸關」。

布碌崙楓葉屯發生鋰電池引發的火災，造成兩人重傷。(取自Citizen)
布碌崙楓葉屯發生鋰電池引發的火災，造成兩人重傷。(取自Citizen)
從火災屋內搬出的被燒毀的電單車。(記者胡聲橋/攝影)
從火災屋內搬出的被燒毀的電單車。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 華埠 紐約市

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