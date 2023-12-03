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「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇5死…2警被砍傷

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「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

記者高雲兒／紐約即時報導
紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)
紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。

警方稱，大約在3日早上5時，皇后區遠洛克威(Far Rockaway)22號海灘街(Beach 22nd Street)一處住宅打來報警電話，一名年輕女性報警人稱她的堂兄在殺害她的家人。

紐約市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)在事後的新聞發布會稱，一巡邏的警官前往現場時，發現一名男子正拖著行李離開住所的車道；該男子為38歲的戈登（Courtney Gordon），在遇到趕來的警員後，他用一把廚房刀砍傷了其中兩名警官，隨後警察開槍將其擊斃。

警官隨後抵達住宅，在屋外發現了一名11歲女孩躺在地上，她被送往科恩兒童醫療中心(Cohen Children's Medical Center)，但宣告不治身亡。

隨後警方表示，因為戈登離開前點燃了客廳的一張沙發，使得警員們在紐約市消防局到達前難以進入住宅。

在火勢被撲滅後，他們進入了住宅並發現三名死者，均有致命的刀傷，其中包括一名12歲男孩、一名44歲女性和一名30歲男子；還有一名61歲女性身上有多處刀傷，被送往西奈山醫院，目前處於危急狀態。

兩名受傷的警察被送往牙買加醫院，傷勢並不危及生命。

警方表示，這兩名警員被一把普通的牛排刀划傷，他們正在確認這是否是之前的襲擊中使用的武器；馬德雷說，周日早上發現的所有四名死者都被認為是嫌疑人戈登導致，不過法醫正在進一步確定死因，調查仍在進行中。

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導...
紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

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