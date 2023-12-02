紐約市年末封路 這些路段須注意

紐約市府發布假日季道路封閉計畫，提醒市民注意交通擁堵。(記者張心／攝影)

紐約市府2日發布假日季道路封閉計畫，布碌崙 (布魯克林)、皇后區 、曼哈頓 等各區都會有道路開放時間調整，提醒民眾應注意在周末預留更多出行時間，防止高流量路段交通擁堵。

布碌崙因今日將舉行第四屆聖誕老人之地活動(Santa Land)，市警局決定以下道路封閉，包括，大西洋大道(Atlantic Avenue)與安德希爾大道(Underhill Avenue)之間的華盛頓大道(Washington Avenue)路段；大西洋大道與東大道(Eastern Parkway)之間的華盛頓大道路段；華盛頓大道與廣場東街(Plaza Street East)之間的東大道路段；廣場東街與大西洋大道之間的范德堡大道(Vanderbilt Avenue)路段；范德堡大道與布碌崙格林堡公園(Fort Greene Park)之間的大西洋大道路段；布碌崙格林堡公園與弗萊布許大道(Flatbush Avenue)之間的大西洋大道路段。

明日(3日)開始，全市假日「開放街道」 (Open Streets)計畫將拉開帷幕，曼哈頓中城第五大道從48街到第59街的中央公園，將不允許車輛通行，全部開放給行人。

與此同時，由於明日有遊行，皇后區遠洛克威(Far Rockaway)居民也要注意明天會有的道路變化，包括從福奇大道(Foch Boulevard)到洛克威大道(Rockaway Boulevard)之間的130街路段；130街到143街之間的洛克威大道路段；薩特大道(Sutter Avenue)到洛克威大道之間的143街路段。