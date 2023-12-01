開車進紐約要多繳15元 「堵車費」惹毛一干人

開車進紐約要繳過橋費或過隧道費，如今還要多繳15元「堵車費」。(本報檔案照)

開車進紐約要繳過橋費或過隧道費，如今還要多繳15元「堵車費」，收費辦法還沒公布就已惹毛一干人，30日公告後，新澤西州 長墨菲揚言興訟。

墨菲說，大紐約區人人得享可靠的大眾捷運系統固然沒錯，將完善捷運的財務負擔無理加諸新州 通勤上班的人肩上，那就錯了，看來只能訴諸法律訴訟，別無他法解除新州人的疑慮。

從曼哈頓 60街以南進城的開車人，每天要多付15元，經林肯隧道和荷蘭隧道進城者可抵扣5元，從華盛頓橋進入曼哈頓則不能享受5元「優待」，這讓新州官員更不服氣。商用車輛的進城費更高。

墨菲說，交通移動檢討委員會建議的收費辦法「完全不妥」，特別是過華盛頓橋不得抵扣一節，這一來，人人爭搶收費較低路線進城，更會造成弱勢地區的交通擁塞，增加新澤西人進城的過路費。

各界向委員會提出122種抵扣、折扣、免費方案，另有人提出依不同狀況單一收費辦法，費用從9元到23元不等。

第5選區的民主黨國會眾議員加特海默（ Josh Gottheimer）說，不出所料，紐約果真把打擊通勤者的擁擠稅硬塞給新澤西家庭，每天要從華盛頓橋到紐約上班的人，每年增加數千元負擔不說，新州人民還要承受堵車造成的有毒、致癌的空氣汙染。

紐約官方的說法是，「堵車費」的目的是要降低曼哈頓街頭的交通量與空氣汙染，同時籌足10億元來興建都會運輸局（Metropolitan Transportation Authority）地鐵、公車和接駁系統，這筆經費還不讓區內交通沒那麼擁擠的新澤西捷運局分享。

新州政府已針對聯邦公路管理局核准的有關環評提訟，另一起訴訟的目的是迫使都會運輸局提出更詳細的環境衝擊評估報告，此外，華盛頓橋西端李堡（Fort Lee）也對聯邦公路管理局以及紐約都會運輸局提集體訴訟。