張曉寧涉殺律師拒不認罪 明年將進入陪審團庭審階段

李進進案於11月30日再次開庭，張曉寧拒不認罪，不接受法官的23年量刑；至此，該案協商階段結束，即將進入下一個庭審階段。(法庭Pool照片)

李進進案於11月30日再次開庭，張曉寧拒不認罪，不接受法官的23年量刑；至此，該案協商階段結束，即將進入下一個庭審階段。

涉嫌在去年3月持刀殺死華裔 律師李進進的26歲女嫌張曉寧，11月30日在皇后區 高等法院出庭；在約兩個月前，法官建議定罪張曉寧為非預謀殺人，並量刑23年；但張曉寧拒絕認罪，並稱想回中國；她還稱，監獄 中有個從沒見過的醫生，將她鑑定為雙相情感障礙(bipolar)，而她能接受的量刑為17年，法官沒有接受。

法官侯頓(Kenneth Holder)在11月30日開庭時表示，最新一份精神鑑定報告顯示張曉寧可以繼續上庭，與她之前的精神報告相符；他表示，張曉寧至今為止已經換了三位律師，也花了很多時間，目前已經到了停止協商的時間點。

法官說，他將給予張曉寧最後一次機會，讓她決定是否認罪；他強調，如果張曉寧這次不認罪，案件將在明年一月進入聽證時期，兩個月後，進入陪審團庭審(Jury Trial)階段，該階段耗時不會超過兩周半，「也就是四月到五月，你的量刑可能會與之前非常不同」。

他再次強調許多現場證據都不利於張曉寧，並告知她「說服陪審團將是一項艱苦卓絕的工作」，她可能被控謀殺，可不是過失殺人，被判的刑期為15年到終身監禁或者25年到終身監禁。

法官建議張曉寧認罪，「我建議你把命運掌握在自己手裡，而不是讓12個不認識的人以及我來決定」。