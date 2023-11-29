允許女歌手在教堂拍MV 擺道具棺材 紐約牧師遭撤職

流行歌手薩布麗娜·卡彭特(Sabrina Carpenter)新歌「羽毛(Feather)」的音樂錄影帶中，有一段在紐約布魯克林一所羅馬天主教堂裡面拍攝。(截取自Sabrina Carpenter YouTube頻道)

流行歌手薩布麗娜·卡彭特(Sabrina Carpenter)新歌「羽毛(Feather)」的音樂錄影帶中，有一段在紐約布魯克林 一所羅馬天主教堂裡面拍攝。不料MV一出，允許這場拍攝進行的牧師就被剝奪了行政職務。該教堂隨後還專門舉行了一場彌撒來恢復教堂的「神聖性」。

迪士尼 頻道童星出身的卡彭特在10月31日推出了新歌MV，裡面不少場景充滿著行為不檢點的男性，以及他們如何迎來殘忍的死亡。MV的最後，卡彭特在位於布魯克林的Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church之中跳舞，身邊有許多彩色的棺材，而卡彭特身穿一條黑色短裙和黑色頭紗。

MV公布的隔天，管理布魯克林以及皇后區 天主教堂的組織Roman Catholic Diocese of Brooklyn就發布了一項聲明，表示允許MV在教堂拍攝的行為並沒有經過正常的程序，這讓組織十分「震驚」。該教堂的牧師傑米·吉甘蒂洛蒙席(Jamie Gigantiello)被撤去行政職責，他作為教區發展牧師的任期也被終結。

牧師吉甘蒂洛蒙席在臉書帖文裡表示很後悔，期望得到社群的原諒，並表示有一個電影團隊在九月份找到他們，在考察過團隊沒有任何不妥之後答應讓他們來拍攝，表示這是因為他希望「加強年輕藝術家之間的聯繫，因為他們占據了這個社區的很大一部分。」但是他強調，他在拍攝當天並不在場，對如此有「挑釁」成分的內容以及道具棺材放置的部分並不知情。