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精神病患強制送醫 紐約遊民「釘子戶」拔除半數

記者張心／紐約即時報導
推行備受爭議的「遊民強制送醫」政策一周年，市府表示已從街頭移走54名罹患嚴重精神疾病的遊民，占總體基數的一半之多。(路透)
推行備受爭議的「遊民強制送醫」政策一周年，市府表示已從街頭移走54名罹患嚴重精神疾病的遊民，占總體基數的一半之多。(路透)

備受爭議的「遊民強制送醫」政策實施一周年，紐約市亞當斯(Eric Adams)29日向公眾展示階段成果，表示已從街頭移走54名罹患嚴重精神疾病的遊民，占總體基數的一半之多；同時，還幫助數百名有潛在嚴重精神問題的遊民到醫院救治，並且把紐約市超過70%的遊民都勸進了遊民所。

紐約市自新冠疫情爆發後，街頭罹患精神疾病的遊民數量迅猛增多，成為潛在社會治安隱患。2022年11月29日，亞當斯推出「鐵腕」政策，要求無論遊民是否自願，市警、消防局、衛生局等一線人員，都可將無法自我照護、罹患精神疾病的遊民，強制轉送到醫療機構。

今日恰逢該政策施行一周年，市府展示業績數據，指出100名常駐街頭、罹患嚴重精神疾病的遊民中，已有54人從街頭搬入了醫院；數百名有潛在嚴重精神問題的遊民也到醫院接受了評估；超過70%的街頭遊民住進了遊民所；大約1000名遊民從遊民所搬入了永久性住房，是2022年的兩倍之多。

但仍有民代對市府宣揚此「政績」表達擔憂。皇后區第30選區市議員、保守派民主黨民代霍頓(Robert Holden)發表聲明稱，自己讚揚市長對嚴重精神疾病問題的關注，但市府在「遊民強制送醫」政策中，忽視了州議會通過的「肯德拉法」(Kendra's Law)，應該把相關輔助門診治療納入其中，確保遊民獲得長期幫助、實現精神康復。

遊民 紐約市 亞當斯

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