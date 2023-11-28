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「戰貓」蕭美琴帶四隻愛貓搭機返台 哽咽道別華府

台籍領袖蔡仁泰、蘇春槐送機 蕭美琴：賴蕭配一定要贏

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
蕭美琴返台，僑胞到機場送機獻花。（記者魏碧洲／攝影）
蕭美琴返台，僑胞到機場送機獻花。（記者魏碧洲／攝影）

中華民國總統府28日發布總統令，宣布台駐美代表蕭美琴的准辭；蕭美琴也於美東時間28日晚間搭機回台，準備投入選戰；不少台灣僑胞在機場為其送行，支持她回台競選。

不少台灣僑胞舉著「美德（蕭美琴、賴清德）贏台灣」的橫幅歡迎，並高呼口號「2024，再贏一次！美琴凍蒜！」

其中有90歲的前亞細亞銀行董事長蔡仁泰，雖然年邁，他仍然舉著橫幅，支持蕭美琴；其他台籍領袖與人士有蘇春槐、莊振輝、彭良治、黃在添、江俊霖、白育青、江明賢等近百人。

針對駐美代表接任人選，蕭美琴表示很快就會公布人選。據瞭解，外交部已選定人選，最快要等蕭美琴返台後才會公布。

28日晚間約9時30分，民進黨副總統候選人蕭美琴蕭美琴現身紐約甘迺迪機場(JFK Airport)，除了行李，還有她的四隻愛貓，她和在場的支持僑胞熱情打過招呼後，便辦理手續，之後在機場短暫接受了採訪。

對於記者問對賴蕭配有沒有信心，蕭肯定表示「賴蕭配一定要贏」。

她感謝僑胞的熱烈支持，並表示過去在美擔任大使的這些年喜憂參半，多虧團隊的支持；但是她也有遺憾，就是希望在自己任期內沒有完成「雙重扣稅」的簽署立法，她表示這將是延續性工作，而她接下來會努力在新的角色裡為台灣做貢獻，並會為選舉全力以赴。

作為有名的愛貓人士，蕭美琴說此次搬家非常倉促，而且很擔心貓貓不習慣出遠門，「牠們很怕出門，都把頭縮在裡面」。

「海外信賴後援會」總召集人樊豐忠表示，台灣選總統已經持續多年，這對台灣生存重要，而他對賴蕭組合充滿信心。

台灣會館館長蘇春槐表示，因為蕭美琴具外交經驗，又和蔡英文總統有很多互動，在地方上也曾選過立法委員，「經驗難得，可以和總統參選，非常好的搭配」。

他表示，台灣當前最重要的是維持好台美關係，「對台灣經濟發展，半導體產業等都有很多影響，因為選政府官員要對老百姓負責」。他認為賴蕭組合能夠做到這一點。

蕭美琴帶著四隻愛貓返台，全心投入總統選舉。（記者顏嘉瑩／攝影）
蕭美琴帶著四隻愛貓返台，全心投入總統選舉。（記者顏嘉瑩／攝影）
蕭美琴返台，僑胞到機場送機獻花。（記者顏嘉瑩／攝影）
蕭美琴返台，僑胞到機場送機獻花。（記者顏嘉瑩／攝影）

中華民國 賴清德 蔡英文

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