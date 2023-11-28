紐約法院推翻瑕疵判決 2男子被關多年後無罪釋放

紐約檢察官表示，2名男子因涉及不同案件在美國被判刑入獄多年，判決隨後被發現有瑕疵且遭紐約法院推翻，兩人昨天獲無罪釋放。

法新社今天報導，根據否決這2起判決的申請文件，2名男子的判決受到證人證詞有瑕疵及程序出現錯誤的影響。

2人獲無罪釋放是最新一起令紐約市 警察局蒙羞的事件。紐約市警察局已出現一連串受矚目的判決因調查人員犯錯及失職而被推翻的事件。

其中一名男子為賈丁（Wayne Gardine），他在紐約快克古柯鹼流行高峰時，因1994年一起謀殺案而被判刑數十年。儘管已獲無罪釋放，賈丁將被遣返 至母國牙買加。

另一名男子是華克（Jabar Walker），他因1995年在一輛汽車內殺害2名男子遭判2個25年至終身監禁。這起案件發生地與賈丁遭判刑的謀殺案地點位於同個區域。

華克在聽證會後獲得釋放。

紐約地方檢察官辦公室聲明指出：「華克遭判刑時年僅23歲，他被判2個25年至終身監禁，入獄25年後，今天從獄中獲釋。」

紐約檢察官表示，基於新發現事證，撤除對賈丁的控訴。賈丁被判刑時只有22歲，在獄中服刑近30年後，2022年獲假釋，他隨後被送至美國移民 暨海關執法局（US Immigration and Customs Enforcement），持續被拘留。

紐約檢察官表示，基於新發現事證，撤除對賈丁的控訴。但賈丁的律師佛克斯（Lou Fox）表示，「賈丁尚未恢復自由身，若遭遣返，將面臨額外且不合理的處罰。」