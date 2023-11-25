全美超市協會：93%紐約市商店今年曾遭小偷「0元購」

93%的紐約市商店都遭受小偷盜竊，而且超過60%的商店店主抱怨稱，「一周七天每天都被盜」。(記者張心／攝影)

根據全美超市協會(National Supermarkets Association)最新研究，今年迄今，93%的紐約市 商店都遭受小偷盜竊，而且超過60%的商店店主抱怨稱，「一周七天每天都被盜」。

研究顯示，熱門「0元購」單品包括洗衣粉、咖啡和生活必需品等。72%的超市老闆表示，他們因此已經加強了安保措施。

零售業務倡導者已經懇求州府重新審視保釋法改革，加強對小偷的處罰。他們建議，將累計偷竊價值超過1000元的累犯，以重竊罪起訴，並將對零售店員哪怕是輕微的攻擊，都定為重罪。

就在本周，州長霍楚(Kathy Hochul)否決了一項兩黨法案，該法案本計畫創建一個專門小組，以研究全州近期零售盜竊激增、以及這些現象對小型企業收入的影響。

市長亞當斯 (Eric Adams)本月初成立了一個工作小組，旨在解決偷竊問題，希望市府各機構間能夠無礙共享犯罪信息。

但是根據市警局(NYPD)的數據，截至10月30日，全市共有4萬9384宗關於小偷盜竊的投訴，與去年同期相比下降了8%。但是縱觀疫情 前的數據，小偷事件依舊是不斷激增，當時整個2019年，僅報告了3萬7919宗關於小偷盜竊的投訴。