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紐約班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

記者顏潔恩／紐約即時報導
紐約班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。圖為示意圖。（Pexel）
紐約班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。圖為示意圖。（Pexel）

紐約布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招，其中有受害者一夕之間損失2萬元積蓄；管轄當地的市警62分局目前發布消息，呼籲民眾提高警惕。

62分局紀錄顯示，一名報住在16大道交85街的42歲華女，於本月16日報案指，近期收到美國運通(American Express)發來家裡的月結單，顯示她欠下一筆295元的卡債；受害者自稱從未通過該公司申請信用卡，感到很疑惑，聯繫工作人員之後，發現有不法分子於8月14日利用她的個人資料申請了這張卡。

目前這張卡在工作人員的協助下已被註銷，但鑑於她的身分已洩漏，工作人員建議她報警處理，當前已將手上掌握的資料交給警方調查，尚未有下一步進展。

第二起案件中，報住在20大道交71街的51歲華女日前檢查銀行帳戶時，發現有人於10月的某一周內，屢次從她的戶口轉錢，共計1萬9449元；她向工作人員反映後便立即報警，希望能將損失的錢財取回。

最後，報住在22大道交84街的華男於本月15日到警局報警，指有人利用偽造的支票，從他的銀行戶口轉走高達2萬元的金額，想繼續追查但沒有其他途徑；受害者稱，從未丟失過任何文件、或是信用卡、銀行卡，不解歹徒如何從中獲得他的資料。

62分局警員過去便多次在華社安全講座中呼籲，民眾平時應定期檢查銀行帳戶，若發現有異常交易，第一時間通知銀行或信用卡公司，將損失減至最低；另外，不法分子偷竊信件後冒用他人身分行騙，是導致許多身分盜竊發生的主要途徑，建議民眾使用上鎖的郵箱，丟棄的重要信件也應事先撕毀，落入他人之手也難以辨別資料。

信用卡 華女 支票

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