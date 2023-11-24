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倖存者法案截止前 前紐約州長葛謨又被告性侵

記者張心／紐約即時報導
前紐約州長葛謨(右)遭前行政助理告性侵。(州府提供)
前紐約州長葛謨(右)遭前行政助理告性侵。(州府提供)

前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)本周剛被傳出有興趣競選紐約市長，即遭前行政助理在法院提交訴狀，狀告其性騷擾且在未遂後實施打擊報復；葛謨律師24日下午否認這一指控，並說這是「赤裸裸地搶錢」。

就在紐約州成人倖存者法案(Adult Survivors Act)申訴即將於24日截止時，葛謨的前行政助理科米索(Brittany Commisso)22日向法院提交訴狀，告葛謨曾在2019年至2021年8月，對其進行了極具侮辱性的性行為，包括擁抱、親吻、性接觸臀部和強制性觸摸胸部等。

起訴書中顯示，科米索2017年加入時任州長的葛謨團隊，作為單親媽媽的她，2020年被叫往奧伯尼(Albany)的州府辦公樓，葛謨將手伸進她的上衣撫摸胸部。因為她拒絕與其發生性行為，葛謨從2020年12月7日起，便開始對其進行多次工作上的打擊報復。

科米索表示，她於2021年3月8日舉報了葛謨性騷擾，但隨即收到時任副州長的霍楚(Kathy Hochul)的「降職通知」，科米索被分派到副州長辦公室接聽電話的小職位，隨後又被多次降職。「我被取消了加班費，幾乎沒有了工作，被同事們排擠，職業生涯受到嚴重影響。」

州府檢察官曾對科米索的指控進行調查，但在2022年1月撤銷了這起性騷擾案件。奧伯尼地區檢察官索亞瑞斯(David Soares)曾表示，他認為科米索的說法可信，但現有證據無法滿足檢察官辦公室需要的刑事指控舉證。

葛謨的律師格拉文(Rita Glavi)今日否認了這項指控，聲稱「科米索女士的說法明顯是假的，這也是為什麼奧伯尼地區檢察官兩年前在調查後就駁回了此案。」格拉文表示，科米索女士「搶錢」的行為必將失敗，「我們期待在法庭上與她對峙。」

成人倖存者法案由州長霍楚在2022年5月24日簽署，該法案允許在未來一年之內取消對涉性侵案件提起訴訟的常規追溯期限制，使受害者可以向年代久遠的性侵行為追索遲到的正義。在經歷過一次延期後，這項法案將在今年11月24日零時結束有效期。

而在截止日鄰近前，又有更多名人涉案，包括紐約市長亞當斯(Eric Adams)、「槍與玫瑰」(Guns N' Roses)樂隊主唱羅斯(Axl Rose)、奧斯卡得主小古巴古丁(Cuba Gooding Jr.)等。

葛謨 性騷擾 紐約市

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