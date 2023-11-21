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商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

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商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

記者劉梓祁／紐約即時報導
圖為在亞特蘭大動物園的大熊貓。歐新社
圖為在亞特蘭大動物園的大熊貓。歐新社

近年來，在美中關係頻繁出現波動之下，大熊貓被不斷從各州動物園送回中國，被視為「熊貓外交」時代的終結，令大量民眾感到惋惜；然而，中國領導人習近平在日前訪美時透露稱中方會將新熊貓送至美國，且有商業巨頭正計畫將目的地設為紐約市

本月8日，中國旅美大熊貓「美香」、「添添」和「小奇蹟」在華府被送上「聯邦熊貓特快」號飛機，經歷近一日航程後返回中國，不僅令許多當地居民感到惋惜，也有人指它們的離開象徵中美外交緊張關係加劇。不過， 曾在2013年參加市長競選的共和黨商業大亨凱勝(John Catsimatidis)宣布，他正努力說服中方將熊貓租借予中央公園動物園。

凱勝表示，已與中國大使建立溝通渠道，目的為將熊貓帶到紐約市內的動物園。他預計，熊貓或為紐約帶來超過1000萬元收入，並幫助提振疫情後恢復緩慢的旅遊業，和提升大幅下降的人流量。

據了解，凱勝或會組建委員會，負責制定方案以將熊貓帶至紐約。現年75歲的他曾在在2017年提出於中央公園開設熊貓館，並號召前總統川普(Donald Trump)的兩位兒子加入。

1972年，時任總統尼克森(Richard Nixon)訪華後，中國向美方贈送熊貓作為感謝。統計顯示，目前國內僅剩的熊貓生活在亞特蘭大的動物園，但計畫在明年被送返中國。上周，習近平在出席亞太經濟合作會議(APEC)期間表示，中方願意繼續與美國開展大熊貓保護合作，並已了解到當地民眾的不捨之情。

動物園 紐約市 習近平

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