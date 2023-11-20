暴風雨將襲紐約 惡劣天氣持續到周三

氣象學家指出即將襲擊紐約的風暴可能對感恩節遊行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行「巨型氣球」不將構成威脅。(美聯社）

紐約市 應急管理部門發布了本月21日(周二)至22日(周三)的旅行警告，預計將出現潮濕和大風的天氣情況。國家氣象局消息（NWS）預計周二晚間到周三早上將出現1至2英吋的降雨，低窪和排水不暢的地區可能會因此造成小規模洪水。周二晚預計全市陣風將達到每小時30至40英里，南部海岸線的風速可能高達每小時45英里。預計不會出現雷暴，惡劣天氣將於周三上午結束，天氣乾燥，陣風時速20至30英里，持續到24日(周四)感恩節當天。

●梅西百貨 遊行 料不受影響

福克斯氣象學家塞思(Seth Darling)表示，即將襲擊紐約的風暴可能對感恩節遊行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行「巨型氣球」不將構成威脅，天氣將會在感恩節梅西百貨遊行前迎來晴朗天氣，不會下雨，大雨和強風預計會減弱。他說「為了防止出現安全隱患，遊行可能需要稍微降低氣球的高度，但總體來看，梅西百貨感恩節遊行似乎不會受到太大阻礙。」

根據今年風力預測顯示，感恩節當天周四早上紐約市可能會有微風，為了確保遊行能夠順利進行，風陣必須低於每小時34英里。福克斯預報中心預計周四的風速將不會超過這一標準。氣象學家進一步指出，感恩節早上的風速預計將達到每小時20英里。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，本周與親朋好友度過美好感恩假期的同時請時刻關注天氣變化，市府正在為未來幾天的大雨和強風做準備，註意防寒保暖，合理安排出行計畫，減緩惡劣天氣對假期帶來的影響。

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)指出，即將來襲的風雪天氣可能在感恩節當天帶來危險狀況。預計風暴將於周二晚間影響北郊、首都地區和紐約州中部，持續至周三。一些地區可能經歷雨、雪、凍雨或雨夾雪，北部鄉村和地勢較高的地區可能在周二晚間迎來降雪或雨雪混合。她提醒民眾，在氣溫回升之前，尤其是在夜間和清晨，輕微的積雪和結冰可能會出現危險事故，遊客和民眾需要格外注意安全。

欲了解更多天氣預告，請訪問國家氣象局網站https://alerts.weather.gov。市府鼓勵紐約市民通過網站https://alert.ny.gov訂閱NY Alert註冊獲取緊急警報，此項服務免費，為民眾手機或電腦提供重要的緊急信息。