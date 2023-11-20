暴風雨將襲紐約 惡劣天氣持續到周三
紐約市應急管理部門發布了本月21日(周二)至22日(周三)的旅行警告，預計將出現潮濕和大風的天氣情況。國家氣象局消息（NWS）預計周二晚間到周三早上將出現1至2英吋的降雨，低窪和排水不暢的地區可能會因此造成小規模洪水。周二晚預計全市陣風將達到每小時30至40英里，南部海岸線的風速可能高達每小時45英里。預計不會出現雷暴，惡劣天氣將於周三上午結束，天氣乾燥，陣風時速20至30英里，持續到24日(周四)感恩節當天。
●梅西百貨遊行 料不受影響
福克斯氣象學家塞思(Seth Darling)表示，即將襲擊紐約的風暴可能對感恩節遊行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行「巨型氣球」不將構成威脅，天氣將會在感恩節梅西百貨遊行前迎來晴朗天氣，不會下雨，大雨和強風預計會減弱。他說「為了防止出現安全隱患，遊行可能需要稍微降低氣球的高度，但總體來看，梅西百貨感恩節遊行似乎不會受到太大阻礙。」
根據今年風力預測顯示，感恩節當天周四早上紐約市可能會有微風，為了確保遊行能夠順利進行，風陣必須低於每小時34英里。福克斯預報中心預計周四的風速將不會超過這一標準。氣象學家進一步指出，感恩節早上的風速預計將達到每小時20英里。
市長亞當斯(Eric Adams)表示，本周與親朋好友度過美好感恩假期的同時請時刻關注天氣變化，市府正在為未來幾天的大雨和強風做準備，註意防寒保暖，合理安排出行計畫，減緩惡劣天氣對假期帶來的影響。
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)指出，即將來襲的風雪天氣可能在感恩節當天帶來危險狀況。預計風暴將於周二晚間影響北郊、首都地區和紐約州中部，持續至周三。一些地區可能經歷雨、雪、凍雨或雨夾雪，北部鄉村和地勢較高的地區可能在周二晚間迎來降雪或雨雪混合。她提醒民眾，在氣溫回升之前，尤其是在夜間和清晨，輕微的積雪和結冰可能會出現危險事故，遊客和民眾需要格外注意安全。
欲了解更多天氣預告，請訪問國家氣象局網站https://alerts.weather.gov。市府鼓勵紐約市民通過網站https://alert.ny.gov訂閱NY Alert註冊獲取緊急警報，此項服務免費，為民眾手機或電腦提供重要的緊急信息。
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