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華裔狼醫性侵案 嫌犯被指用不正當途經取得鎮靜劑

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華裔狼醫性侵案 嫌犯被指用不正當途經取得鎮靜劑

記者高雲兒／紐約即時報導
紐約法拉盛涉嫌性侵的華裔醫生程志(Zhi Alan Cheng，音譯)一案有新進展，其在作案期間使用的鎮靜劑(sedatives)被懷疑通過不正當途徑在醫院獲得，對此原雇主紐約長老會醫院表示，將會著重調查此事。（取自doximity網站）
紐約法拉盛涉嫌性侵的華裔醫生程志(Zhi Alan Cheng，音譯)一案有新進展，其在作案期間使用的鎮靜劑(sedatives)被懷疑通過不正當途徑在醫院獲得，對此原雇主紐約長老會醫院表示，將會著重調查此事。（取自doximity網站）

紐約法拉盛涉嫌性侵華裔醫生程志(Zhi Alan Cheng，音譯)一案有新進展，其在作案期間使用的鎮靜劑(sedatives)被懷疑通過不正當途徑在醫院獲得，對此原雇主紐約長老會醫院表示，將會著重調查此事。

今年8月，華裔醫生程志因涉嫌在紐約皇后區長老會醫院(New York Presbyterian Hospital Queens)以及在他公寓家中，灌藥性侵至少六名女性並拍下視頻，被大陪審團提訴，被控十項藥物促成的性侵罪(predatory sexual assault)、三項一級強姦等近50項罪名，面臨多次25年至終身監禁的量刑。

根據NBC紐約的最新報導，一名稱和程志有社交關係而非病患關係的女性受害者稱，她認為程志在性侵她之前，使用了醫院級別的鎮靜劑，讓她入睡12到16個小時，並在性侵過程中錄製視頻，「他公寓裡的鎮靜劑並非非處方產品，而是只有從事醫療工作時才能獲得的」；她認為也許是醫院麻醉品的控制不嚴格，才讓程志有機可乘。

原雇主紐約長老會皇后區醫院已經解僱程志，並發表聲明稱，正在調查程志是否在工作期間是否獲得強效鎮靜劑，「這個人所犯下的罪行令人震驚，我們對這些受害者及其家人所遭受的痛苦深感悲憤。」聲明中稱，他們將全力配合調查，以確保程志未從醫院竊取鎮靜劑等麻醉藥品。

紐約長老會醫院也表示，自程志案後，已經推行了新的強制培訓，涉及內部不當行為報告政策，以及在檢查、治療或手術過程中患者有「醫療陪伴」的權利，可免於獨自一人接受治療；醫院稱已聯繫了「已確定的每一位受害者患者」，但並未具體說明已確定多少名病人是受害者，或者是否應該對程志的所有病人進行全面通知。

程志的辯護律師利特曼(Jeffrey Lichtman)拒絕對此事回應，並稱他的當事人對所有指控都不認罪。

代表此案多名原告的律師利阿卡斯(Nicholas Liakas)表示，他也要知道其他醫院工作人員是否幫助程志取得鎮靜劑，以及是否曾在程志犯罪時視而不見。

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