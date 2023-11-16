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紐約拍賣季 瑞士博物館急籌資金拍賣塞尚藏畫 惹議

編譯陳律安／綜合外電
瑞士私人博物館Langmatt為籌措應急資金出售三幅塞尚畫作，引發爭議。 圖為塞尚的「水果和薑汁罐」。（擷自佳士得）
瑞士私人博物館Langmatt為籌措應急資金出售三幅塞尚畫作，引發爭議。 圖為塞尚的「水果和薑汁罐」。（擷自佳士得）

紐約拍賣季已展開，各家拍賣行的表現不一，顯示在高階拍賣市場，藝品收藏家已更為挑剔。

英國金融時報（FT）報導，佳士得（Christie's）迄今的表現最穩健，在11月9日以符合預期的5.435億美元，拍出61件多為20世紀的藝術品。這些藝品來自已故電影導演伊凡瑞特曼和唱片公司高管摩斯的收藏，其中拍賣價格最高的是莫內2公尺寬的畫作「睡蓮池」，以6,400萬美元落槌。

由瑞士私人博物館Langmatt委託佳士得出售的三幅塞尚畫作，合計以4,480萬美元拍出，低於預期。博物館出售畫作的舉動飽受爭議，因館方通常不該出售藏品，該館館長說，這是為了籌措應急資金。其中拍賣價格最高的是塞尚的「水果和薑汁罐」，以3,890萬美元落槌。

蘇富比（Sotheby's）在11月13日的現代藝品拍賣會上，總拍賣金額為1.904億美元，表現差強人意，但仍有幾項藝品的表現突出，例如羅斯科的「無題」以2,050萬美元拍出，遠超預期的700萬~1,000萬美元。

在13日當晚，拍賣價格最突出的是1962年的法拉利GTO，以4,700萬美元落槌，為史上第二高的汽車拍賣價格，但這並未納入前述的藝品銷售總額。這輛骨董車由蘇富比持有75%股權的RM蘇富比所拍出。

莫內的「睡蓮池」（Le bassin aux nymphéas）今年11月上旬在...
莫內的「睡蓮池」（Le bassin aux nymphéas）今年11月上旬在佳士得以6,400萬美元拍出。 （擷自佳士得）

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