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道德委員會：大量證據桑托斯將競選資金用於個人

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眾院道德委員會：桑托斯將競選資金用於個人 有大量證據

世界新聞網王若馨／即時報導
眾院道德委員會16日發布關於共和黨眾議員桑托斯(圖)的調查報告。(路透)
眾院道德委員會16日發布關於共和黨眾議員桑托斯(圖)的調查報告。(路透)

CNN報導，眾院道德委員會16日發布關於共和黨眾議員桑托斯(George Santos)的調查報告，得出結論是，有「大量證據」顯示這位國會議員將競選資金用於個人目的。

該報告稱，桑托斯「明知且故意違反」向眾院提交的財務披露聲明，並「故意導致他的競選委員會向聯邦選舉委員會提交虛假或不完整的報告」。

該委員會聲明，專家小組一致投票通過該項報告，並表示桑托斯還有其他「未受到指控的非法行為」，這些行為超出了對他已有的刑事指控，並將立即將這些指控提交給司法部以利進一步調查。

該小組得出的結論是，桑托斯「試圖欺詐性地利用其眾議院候選人資格的各方面來謀取個人經濟利益。」

該小組表示，這位國會議員的行為應該「受到公眾譴責，有損職位的尊嚴，並嚴重傷害眾院的名譽」。

桑托斯回絕了採訪，也沒有對道德委員會的指控做出書面回應。

但委員會決定不向桑托斯發出傳票，因為他可能援引第五修正案的權利，而且他的證詞「鑑於他承認的修飾行為，證據價值很低」。

該小組還表示，桑托斯「沒有充分配合」調查。

這項報告無疑是對桑托斯的另一重擊，先前他對23項聯邦重罪指控表示不認罪 ，包括與新冠失業救濟金相關的欺詐指控、濫用競選資金以及謊報個人財務狀況等。

眾院 眾議員 司法部

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