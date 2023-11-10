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FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

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FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

記者張心／紐約即時報導
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

聯邦調查局(FBI)對紐約市長亞當斯(Eric Adams)競選團隊的調查仍在進行，據知情人士透露，亞當斯的手機和iPad本周被FBI特工查封，暗示調查從其首席募款幕僚已延伸至市長本人。

亞當斯競選團隊律師約翰遜(Boyd Johnson)表示，7日晚間，特工在一場活動後靠近亞當斯，市長迅速配合FBI的要求並交出了自己的電子設備，「截至目前，市長沒有被控罪，也一直在配合調查。」

根據「紐約時報」的報導，特工是在一條街上攔下了市長，要求其安保人員避開，並把亞當斯帶上一輛SUV汽車一同離開。在檢方的搜查令上，特工查封了亞當斯的兩部手機和一部iPad，並在複製這些設備上的數據後歸還給了市長。

這番舉動標誌著對亞當斯競選團隊的調查已經升級，案情直接涉及到了市長本人。FBI曾在2日清晨，突襲了亞當斯首席募款幕僚薩格斯(Brianna Suggs)的家，以調查亞當斯在2021年競選紐約市長時，是否曾涉嫌非法接受土耳其政府捐款。FBI當時帶走了薩格斯的兩部筆記本電腦、三部手機、及一個標有「艾瑞克·亞當斯」的鵝黃色文件夾。

市長在8日的記者會上，曾主動提及FBI搜查事件，但沒有提及自己的電子設備在前一晚被收走了。他說「我晚上都睡的很好」，極力敦促他的員工「遵守法律」，甚至幾乎到了「煩人」的程度；他還對自己可能涉嫌收受非法捐款的觀點表示嘲笑。

自事件發生以來，薩格斯未曾對外公開發聲。她目前是亞當斯的競選顧問，也是他的首席募款人。在亞當斯擔任布魯克林區長時，她曾是他的助理、實習生。據悉，薩格斯已經為亞當斯2025年的競選，募集了超過250萬元資金。

根據檢方搜查令，FBI對薩格斯家的突襲，是為了找出亞當斯募款團隊違反競選募款法的直接證據，內容懷疑涉及亞當斯本人、競選團隊成員、土耳其政府和公民；此外，還同總部位於布碌崙(布魯克林)、老闆為土耳其人的KSK建商，及創始人為土耳其人的大華府Bay Atlantic大學有關，調查人員懷疑亞當斯在2021年競選時，向該建築公司高層和土耳其官員提供回扣。

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