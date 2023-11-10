我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

眾院共和黨蓋拉格等議員 要求拜登「挑戰習近平」

把伊凡卡畫醜了？法庭畫家被批 布雷迪也遇過

世界新聞網王若馨／即時報導
法庭素描家畫的伊凡卡。(路透)
法庭素描家畫的伊凡卡。(路透)

川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)8日到紐約曼哈頓法院出庭作證，所到之處鎂光燈不斷，不過由於法庭內禁止攝影，想一窺內部情況只能仰賴法庭畫家之筆；而8日披露的畫作卻因為似乎「把伊凡卡畫醜了」，成為網路熱議話題。

由於伊凡卡以其雍容美貌聞名，批評的人覺得伊凡卡被畫成眼突臉斜、雙頰凹陷、陰鬱憂愁，懷疑畫家故意醜化伊凡卡。

伊凡卡到紐約出庭。(Getty Images)
伊凡卡到紐約出庭。(Getty Images)

「這張法庭素描一定是由瘋狂嫉妒伊凡卡和她驚世美貌的人畫的，」一位網友在X平台上寫道。

另一些人則說法庭素描的目的是捕捉現場氣氛，以及出庭人的表情神態，畫得神似與否並不是唯一要件。

法庭素描家畫的伊凡卡。(路透)
法庭素描家畫的伊凡卡。(路透)

這些素描的作者是紐約藝術家珍‧羅森柏格(Jane Rosenberg)，她具有43年的法庭素描經驗；因為畫過眾多在紐約出庭的重要人物，讓她成為最有名的法庭畫家之一。

今年4月，她畫下坐在被告席、滿臉怒容的川普，讓《紐約客》(The New Yorker)雜誌打破傳統，首度採用法庭素描畫作為封面。

《紐約客》(The New Yorker)雜誌採用羅森柏格的法庭素描作為封面。(...
《紐約客》(The New Yorker)雜誌採用羅森柏格的法庭素描作為封面。(取自The New Yorker網站)

羅森柏格的畫作過去也曾引發軒然大波。美式足球巨星布雷迪(Tom Brady)2015年出庭時，她的素描被球迷狂批「沒畫出布雷迪的帥」，並被網友拿來做成各種諷刺圖，最後羅森柏格出面滅火，向布雷迪的球迷道歉。

而媒體自然不會錯過她筆下的川普家族，脫口秀名嘴吉米法倫(Jimmy Fallon)秀出川普一家四人的法庭素描，說：「加上伊凡卡，我終於集滿整套川普法庭素描卡了。」

羅森柏格9日接受紐約郵報採訪時說，她認為伊凡卡非常美麗。

「要在法庭上這麼短的時間內，捕捉到她神韻的細節並不容易，」羅森柏格說，「她很優雅跟完美，麻煩請告訴我的模特兒們不要動，給我多一點時間畫他們！跟伊凡卡說聲抱歉。」

她還補充：「身為法庭畫家，老是被鍵盤酸民盯著也是很不容易的。」

法庭素描家畫的伊凡卡。(路透)
法庭素描家畫的伊凡卡。(路透)

伊凡卡 川普 足球

上一則

以哈效應… 紐約市仇恨犯罪10月飆升124%

延伸閱讀

川普涉浮報財產案 伊凡卡證詞與兄弟口徑一致

川普涉浮報財產案 伊凡卡證詞與兄弟口徑一致
一洲焦點／川普女兒伊凡卡 為何沒被列被告

一洲焦點／川普女兒伊凡卡 為何沒被列被告
AIT主席羅森柏格籲兩岸對話：美不支持台獨

AIT主席羅森柏格籲兩岸對話：美不支持台獨
中東情勢衝擊美國對台軍援？羅森柏格：不會影響

中東情勢衝擊美國對台軍援？羅森柏格：不會影響

熱門新聞

8大道華女在店內遭搶劫強姦。(警方提供)

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

2023-11-08 14:42
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19
康乃爾大學華裔學生戴派翠克被指控在網上發布威脅，並稱要殺害該校猶太社區成員的華人學生，遭逮捕過堂。（路透）

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

2023-11-09 12:37
(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
一名麻州華裔居民涉嫌在皇后區槍擊一名45歲女子，被指控攻擊罪和非法持有武器罪等四項罪名，若罪成將面臨最高15年監禁。(市警局提供)

麻州華男討債 皇后區開槍打傷45歲女

2023-11-07 01:30
8大道華女在店內遭搶劫強姦，警方公布嫌犯照片。(警方提供)

布碌崙8大道華女 在店內遭搶劫強姦

2023-11-09 01:30

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光

南加蒙市華女離奇失蹤前的影片曝光
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所
盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒
多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用