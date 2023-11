把伊凡卡畫醜了？法庭畫家被批 布雷迪也遇過

川普 女兒伊凡卡 (Ivanka Trump)8日到紐約曼哈頓法院出庭作證,所到之處鎂光燈不斷,不過由於法庭內禁止攝影,想一窺內部情況只能仰賴法庭畫家之筆;而8日披露的畫作卻因為似乎「把伊凡卡畫醜了」,成為網路熱議話題。

由於伊凡卡以其雍容美貌聞名,批評的人覺得伊凡卡被畫成眼突臉斜、雙頰凹陷、陰鬱憂愁,懷疑畫家故意醜化伊凡卡。

伊凡卡到紐約出庭。(Getty Images)

「這張法庭素描一定是由瘋狂嫉妒伊凡卡和她驚世美貌的人畫的,」一位網友在X平台上寫道。

另一些人則說法庭素描的目的是捕捉現場氣氛,以及出庭人的表情神態,畫得神似與否並不是唯一要件。

法庭素描家畫的伊凡卡。(路透)

這些素描的作者是紐約藝術家珍‧羅森柏格(Jane Rosenberg),她具有43年的法庭素描經驗;因為畫過眾多在紐約出庭的重要人物,讓她成為最有名的法庭畫家之一。

今年4月,她畫下坐在被告席、滿臉怒容的川普,讓《紐約客》(The New Yorker)雜誌打破傳統,首度採用法庭素描畫作為封面。

《紐約客》(The New Yorker)雜誌採用羅森柏格的法庭素描作為封面。(取自The New Yorker網站)

羅森柏格的畫作過去也曾引發軒然大波。美式足球 巨星布雷迪(Tom Brady)2015年出庭時,她的素描被球迷狂批「沒畫出布雷迪的帥」,並被網友拿來做成各種諷刺圖,最後羅森柏格出面滅火,向布雷迪的球迷道歉。

而媒體自然不會錯過她筆下的川普家族,脫口秀名嘴吉米法倫(Jimmy Fallon)秀出川普一家四人的法庭素描,說:「加上伊凡卡,我終於集滿整套川普法庭素描卡了。」

Jimmy Fallon:



"Today Ivanka Trump testified in her Dad's civil fraud trial. Which is exciting because now I can complete my set of Trump courtroom sketch trading cards.” #TrumpCrimeFamily pic.twitter.com/u8e4mZEJ50