聲稱對方姊妹欠債 紐約華男槍擊45歲女遭逮

皇后區地區檢察官凱茲日前宣布，50歲的華男因涉嫌在皇后區槍擊一名45歲女子，而被指控攻擊罪和非法持有武器罪等四項罪名，若定罪，將面臨最高15年的監禁。(取材自凱茲推特)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)日前宣布，50歲的鄭明亮(Minliang Zheng，音譯)因涉嫌在皇后區槍擊一名45歲女子，而被指控攻擊罪(Assault)和非法持有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)等四項罪名，若定罪，將面臨最高15年的監禁；該男嫌聲稱，攻擊對方的原因，是因為對方姊妹欠錢不還。

根據地檢處，從2月26日，一名身分不明的男子曾前往法拉盛 的一57歲女性家中，聲稱她的親屬欠他錢，如果債務未還清，她的家人會有危險；此事發生後，手機紀錄顯示，鄭明亮多次出現在該女性家附近，每次逗留數小時。

3月19日上午約10時30分，監控錄像顯示，一輛在鄭明亮名下的灰色本田面包車停在該57歲女性家附近；隨後，這輛面包車跟隨57歲女性的姊妹，即45歲受害女性，一路至橡園(Oakland Gardens)的幾個地方。

12時30分左右，當45歲女性正在她的汽車前裝載衣物時，鄭明亮下車，並走向這名女性要錢，聲稱「老闆讓拿錢」，說著他拿槍指著該女子，並打中她的腿。

錄像顯示，受害女性試圖通過關閉車門來躲避對方，但是鄭明亮抓住車門，用力把車門拉開，並告訴她，他會射殺她的所以歐家人，然後離開。

鄭明亮隨後逃往麻州 ，於8月8日被拘捕，他於2日被引渡至紐約。

據悉，鄭明亮報住在麻州(Quincy)教皇街(Pope Street)，於引渡當天被提告，被控四項罪名，包括兩項二級非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon) 、二級攻擊罪(assault in the second degree)和非法持有槍支罪(criminal possession of a firearm)。

一旦定罪，鄭明亮將面臨最高15年的監禁，下次最高法院開庭時間為21日。

凱茲說，被告僅僅是為了解決一筆賬，而開槍射擊受害人，「幸好受害人幸存，而被告將被追究責任，我們感謝麻州的執法機構幫助引渡人被告，接受法律制裁。」