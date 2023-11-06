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皇后區男子為搶劫地鐵推人 被推亞裔女未受傷

記者高雲兒／紐約即時報導
紐約市警正在追捕一名男嫌，他在皇后區一地鐵站推搡一亞裔女性，並試圖搶走她的錢包；目前市警公布男嫌照片，並懸賞最高3500元捉拿此人，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
紐約市警正在追捕一名男嫌，他在皇后區一地鐵站推搡一亞裔女性，並試圖搶走她的錢包；目前市警公布男嫌照片，並懸賞最高3500元捉拿此人，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

紐約市警正在追捕一名男嫌，他在皇后區一地鐵站推搡一亞裔女性，並試圖搶走她的錢包，幸得一位旁觀者見義勇為，才讓該女性毫髮無傷；目前市警公布男嫌照片，並懸賞最高3500元捉拿此人，呼籲民眾提供線索。

警方表示，事件發生在5日上午11時左右，47歲的亞裔女性受害者於「艾姆赫斯特大道-百老匯」(ElmhurstElmhurst Avenue-Broadway)地鐵站的南行站台上等車，突然她被男嫌推搡，導致她摔倒在站台上。

就在此時，男嫌試圖從她的肩膀上奪走包袋時，一名好心人將一把他推開，男嫌隨後空手逃離現場。受害者在事件中沒有受傷，也沒有財產損失。

這起案件發生在市警110分局和捷運警察32區(Transit District 20)轄管的範圍內，兩部門正攜手追捕該嫌犯，並提供最多3500元的獎金，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，今年迄今，110分局共報告了386起劫案，比去年同期的338起減少了48起，下降了14.2%。

地鐵站 亞裔 紐約市

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