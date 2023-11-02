12歲童萬聖節史島偷車 身高不夠仍墊安全座椅駕駛

12歲小孩萬聖節史島偷車，非法駕駛途徑華埠堅尼路交亞倫街橫衝直闖。(記者劉梓祁／攝影)

一位未成年男孩日前在史泰登島 偷盜車輛後駕駛連闖三區，在曼哈頓華埠 橫衝直闖造成多人受傷、車輛受損後被捕；而這名偷車賊年僅12歲，身高則並未達到駕駛標準，竟自己墊上安全座椅開車。

根據市警消息，這名男孩10月30日夜晚在史泰登島偷竊了一輛運動休旅車，然後搭載著一位16歲的女性朋友駕駛離開。男孩駕駛車輛經過維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)進入布碌崙 (布魯克林)，隨後穿過布碌崙大橋進入曼哈頓。

警方表示，在次日上午約11時左右，一輛市警巡邏車發現了被盜車輛，並試圖在華埠附近的堅尼路(Canal St.)交亞倫街(Allen St.)將其攔下，不料對方選擇繼續駕車逃逸，並在豪斯頓街(Houston St.)和亞倫街附近與多輛車發生碰撞。

警方表示，在那之後，該逃逸少年又在下東城史坦登街(Stanton St.)和屋脊街(Ridge St.)再次發生車禍，隨後被捕。逃逸過程中的碰撞共造成四人受傷，其中三人為其他車輛駕駛者，一人是行人，但均傷勢輕微。

車禍現場的照片顯示，被盜車輛為銀色現代品牌，車輛因受到多次碰撞，安全氣囊已經彈出；因為這名12歲少年的身高不夠，他還在駕駛座安裝了一個嬰兒安全座椅，才達到能夠駕車的目視高度。

由於年齡原因，車中兩位成員的身分則未被公布，目前仍被關押。警方表示，兩人都被控犯有盜竊財產罪、危險駕駛和未經車主同意的未授權使用車輛罪。根據州法律，兩人將作為未成年人在家庭法院受審。