紐約市政廳地鐵襲擊案 嫌犯疑為亞裔

市政廳地鐵襲擊案，嫌犯疑為亞裔。（市警提供）

曼哈頓華埠 旁一地鐵站 日前發生襲擊事件，一位青年在月台上遭到另一陌生男子手持木棍突襲頭部，隨後被後者退落鐵軌；經過初步調查， 警方將此案定位為無端襲擊，並表示在逃嫌犯疑為亞裔 。

根據市警(NYPD)消息，在11月1日上午10時12分前後，一名28歲非洲裔青年男子站在布碌崙大橋-市政廳地鐵站(Brooklyn Bridge-City Hall Station)地鐵4、5號線的南向月台上，遭到一名不明男子從背後走近，並用不明物擊打了他的頭部。隨後，受害者被推落到地鐵軌道上，而襲擊者則步行離開車站，去向不明。

警方發出的嫌犯照片顯示，該身分尚有待確認的男子在事發時手持木板，並在站內來回遊走，直至毫無預警地襲擊他人。根據警方，受害者為膚色較淺的年輕男性，通過外貌判斷疑似為亞裔，而傷者被第一時間送至表維醫院(Bellevue Hospital)接受治療，目前情況穩定。

據了解，嫌犯在使用硬物襲擊受害人並導致其頭部流血後，還將其推下月台至鐵軌，所幸當時未有列車駛過，受害人得以及時重回月台。截至目前，警方仍在對這起案件進行調查，且暫不知嫌犯作案動機為何，以及是否存在精神問題。