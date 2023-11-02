我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長競選幕僚家遭FBI突襲 亞當斯取消華府行

營造拜習會晤氛圍？ 美中氣候特使本周在加州碰面

紐約市長競選幕僚家遭FBI突襲 亞當斯緊急取消華府行

記者張心／紐約即時報導
紐約市長亞當斯競選幕僚遭FBI突襲，他緊急取消當日在大華府的行程。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯競選幕僚遭FBI突襲，他緊急取消當日在大華府的行程。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)的首席募款幕僚家宅，2日上午突遭聯邦調查局(FBI)檢查，亞當斯隨後緊急取消當日在大華府的行程，其發言人解釋市長「匆忙返回紐約處理一件事情」。

FBI發言人證實，FBI探員今日搜查了與亞當斯關係密切的薩格斯(Brianna Suggs)位於布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)的住宅，並對其進行了問話。薩格斯目前是亞當斯的競選顧問，也是他的首席募款人；在亞當斯擔任布魯克林區長時，薩格斯曾是他的助理。

據悉，薩格斯已經為亞當斯2025年的競選，募集了超過250萬元資金。根據市府紀錄，亞當斯在過去兩年裡，曾為薩格斯的競選方案公司支付近十萬元。

亞當斯隨後取消了今日原定在大華府的所有活動。根據市長辦公室行程，亞當斯原計畫今日在大華府，與芝加哥市長、丹佛市長、白宮官員和國會議員就無證客問題進行討論。

市長發言人解釋，亞當斯匆忙返回紐約是「處理一件事情」，但表示不知道有關突襲的事情。「我不知道那件事」，市長辦公室盧特瓦克(Charles Kretchmer Lutvak)表示，薩格斯不是市府員工，並表示應詢問亞當斯競選團隊。

與此同時，近日「紐約移民紀事網」爆料稱，亞當斯兒子科爾曼(Jordan Coleman)、市長亞裔事務主任鄭祺榮(Winnie Greco)與華埠怡東商場易主事件有緊密聯繫。據悉，怡東商場正經歷易手，但該樓前運營商和租戶對持有市府審批合同的新開發商「百老匯東集團」(Broadway East Group)新領導層存疑。

怡東商場由市府所有，在過去一年轉給「百老匯東集團」這家多數資金來源未公開的神秘公司。據了解，「百老匯東集團」與紐約中華總商會負責人李國威(Wade Li)有關，而他在華埠的餐廳曾舉辦亞當斯募款活動，當時共有六名「百老匯東集團」成員和中華總商會成員為亞當斯捐款。

對此，亞當斯在10月31日的記者會上表示，他不知情，不插手兒子的事，所以不知道他去了哪裡。

亞當斯 百老匯 華府

上一則

布碌崙201初中霸凌案 華生家長控罪已撤銷

延伸閱讀

市府「延壽計畫」 致力2030人均壽命增至83歲

市府「延壽計畫」 致力2030人均壽命增至83歲
紐約客談／拋棄「聖母」外殼 亞當斯才能危機成轉機

紐約客談／拋棄「聖母」外殼 亞當斯才能危機成轉機
專訪紐約市長：無證客破16萬 「3年燒120億元」

專訪紐約市長：無證客破16萬 「3年燒120億元」
左派主導 亞當斯組建紐約市府種族公正團隊

左派主導 亞當斯組建紐約市府種族公正團隊

熱門新聞

(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

2023-10-30 07:50
紐約市政府在蘭德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

2023-10-31 02:30
新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

2023-10-30 17:46
紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

2023-11-01 19:43
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07

超人氣

更多 >
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時

下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃
快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議

快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議