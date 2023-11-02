紐約市長競選幕僚家遭FBI突襲 亞當斯緊急取消華府行

紐約市長亞當斯競選幕僚遭FBI突襲，他緊急取消當日在大華府的行程。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)的首席募款幕僚家宅，2日上午突遭聯邦調查局(FBI)檢查，亞當斯隨後緊急取消當日在大華府 的行程，其發言人解釋市長「匆忙返回紐約處理一件事情」。

FBI發言人證實，FBI探員今日搜查了與亞當斯關係密切的薩格斯(Brianna Suggs)位於布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)的住宅，並對其進行了問話。薩格斯目前是亞當斯的競選顧問，也是他的首席募款人；在亞當斯擔任布魯克林區長時，薩格斯曾是他的助理。

據悉，薩格斯已經為亞當斯2025年的競選，募集了超過250萬元資金。根據市府紀錄，亞當斯在過去兩年裡，曾為薩格斯的競選方案公司支付近十萬元。

亞當斯隨後取消了今日原定在大華府的所有活動。根據市長辦公室行程，亞當斯原計畫今日在大華府，與芝加哥市長、丹佛市長、白宮官員和國會議員就無證客問題進行討論。

市長發言人解釋，亞當斯匆忙返回紐約是「處理一件事情」，但表示不知道有關突襲的事情。「我不知道那件事」，市長辦公室盧特瓦克(Charles Kretchmer Lutvak)表示，薩格斯不是市府員工，並表示應詢問亞當斯競選團隊。

與此同時，近日「紐約移民紀事網」爆料稱，亞當斯兒子科爾曼(Jordan Coleman)、市長亞裔事務主任鄭祺榮(Winnie Greco)與華埠怡東商場易主事件有緊密聯繫。據悉，怡東商場正經歷易手，但該樓前運營商和租戶對持有市府審批合同的新開發商「百老匯 東集團」(Broadway East Group)新領導層存疑。

怡東商場由市府所有，在過去一年轉給「百老匯東集團」這家多數資金來源未公開的神秘公司。據了解，「百老匯東集團」與紐約中華總商會負責人李國威(Wade Li)有關，而他在華埠的餐廳曾舉辦亞當斯募款活動，當時共有六名「百老匯東集團」成員和中華總商會成員為亞當斯捐款。

對此，亞當斯在10月31日的記者會上表示，他不知情，不插手兒子的事，所以不知道他去了哪裡。