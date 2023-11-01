康乃爾華生威脅殺害猶太人遭捕 父母：他有憂鬱症

康乃爾大學(Cornell University)一名被指控在網上發布威脅，並稱要殺害該校猶太 社區成員的華人學生，於11月1日在聯邦法庭過堂，但被命令暫時在監獄 裡關押。

根據當地警方，21歲的華裔大三學生戴同學(Patrick Dai)在10月31日遭警方逮捕，因他揚言謀殺或傷害同校的猶太人，被依聯邦刑事罪名起訴，並在次日下午過堂。紐約北區聯邦檢察官辦公室指控其「使用跨州通信發布威脅要殺害或傷害他人」，若罪名成立，他將面臨最高五年徒刑與25萬元罰鍰。

庭審當日，戴同學穿著橙色監獄服出現在當地法庭，且雙手被手銬銬住，但他並沒有提出辯訴。在法官提問後，他多次回答「是的，法官先生」。整場聽證持續了大約10分鐘，過程中他的母親始終坐在後方。

然而，檢方以危險和逃跑的風險為由申請拘留戴同學，且後者的辯護律師迪貝拉(Gabrielle DiBella)則放棄了針對拘留聽證的權利。因此，戴同學被交回聯邦法警監管，下次出庭時間按計畫為11月15日。

檢察官表示，戴同學在一個在線論壇上發布了威脅要殺害和傷害校園內的猶太學生、並「開槍掃射」該校以猶太飲食為主的餐廳的貼文。據檢察官辦公室說法，戴同學在一篇帖子中寫道他將「攜帶突擊步槍到校園」，並開槍射向猶太人。

起訴書顯示，戴同學在帖子中使用與哈瑪斯有關的用戶名，並使用反以色列和親巴勒斯坦 口號。在以色列和巴勒斯坦激進組織的衝突在中東展開的背景下，美國反誹謗聯盟表示，反猶太主義事件增加近400％。

法庭文件還指，戴同學在接受審問時承認發布了威脅性信息，且聯邦調查局通過「緊急披露請求」，確定了貼文的網際協議地址與戴同學有關。儘管如此，戴同學的父母表示，他自2021年以來患有嚴重憂鬱症，但沒有暴力行為的歷史。

戴同學的父親則說，自己的兒子在被逮捕前幾日已停止與父母的溝通，時間和在網上留下反猶太主義威脅言論時符合。康乃爾大學發言人表示，出於對安全的擔憂，一些課程可能會提供遠程學習選項。

在一份聲明中，發言人指校方對反猶太主義威脅感到震驚，並相信應該依法追究到底，且不會容忍反猶太主義存在。