我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

李克強今火化 高度戒備...抽走悼念卡 防刺激集體情緒

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

記者邢易霖／紐約即時報導
紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)
紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

布碌崙(布魯克林)一棟公寓的上下樓鄰居此前因為木地板噪音問題起爭執，其中一名男性手持剪刀上前警告，結果對方掏出手槍將他及他的繼子槍殺身亡。市警局11月1日表示，殺人兇手拒捕未遂，期間還企圖用短刀襲警，已被警方擊斃。

紐約郵報(New York Post)報導，事件發生於10月29日，地點在東弗萊布許(East Flatbush)一棟公寓四樓靠近樓梯口的走廊，案發過程被監控攝像頭拍下。

當時，因為樓上木地板經常發出噪音，住在樓下的帕斯(Jason Pass)上樓找鄰居馬圖林(Bladimy Mathurin)理論，馬圖林則手持剪刀上前，並將刀刃對著帕斯的脖子；隨後，馬圖林的妻子試圖將其拉回，但馬圖林甩開她，此時帕斯從口袋掏出手槍擊中馬圖林，而馬圖林兒子27歲的繼子莫德(Chinwai Mode)看似要逃跑，卻因跑向帕斯的方向，被槍擊身亡。馬圖林中槍後掙扎爬向房門，但帕斯再上前，以行刑的方式朝馬圖林補了一槍。

帕斯在作案後逃逸，遭到市警通緝。據悉，警方1日上午利用車牌識別系統，在海灣44街(Bay 44th St.)鎖定了帕斯駕駛的車輛並進行攔截；被截停後，帕斯帶著刀下車逃跑，警方隨即追捕帕斯並發生衝突，當時警方還嘗試與其進行了長達15分鐘的談判，期間帕斯持六吋的尖刀突然襲警，警察隨即開槍，將其擊斃。

市警巡邏長切爾(John Chell)說，「我們試圖與帕斯談判，可惜他沒有給我們選擇的機會，對我們突然發起攻擊。」他表示，帕斯身共中四槍，三槍擊中胸部，一槍擊中右腿。當時，帕斯仍未死亡，被緊急送往紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Hospital)後不治身亡。槍擊發生後，多名警察也因耳鳴前往醫院接受治療。

調查顯示，帕斯曾在1992年因搶劫被逮捕，2004至2005年曾在上州一所監獄內擔任獄警，僅任職一年就被辭退。2012年至2015年，帕斯曾在大都會運輸署(MTA)擔任地鐵司機。

市警官員稱，帕斯用這把六吋長的刀襲擊警察，遭擊斃。(NYPD)
市警官員稱，帕斯用這把六吋長的刀襲擊警察，遭擊斃。(NYPD)

槍擊 大都會 地鐵

上一則

無證客大量湧入 紐約市11萬公校生無家可歸 創歷史紀錄

下一則

康乃爾華生威脅殺害猶太人遭捕 父母：他有憂鬱症

延伸閱讀

紐約警局 首見華裔父子兵

紐約警局 首見華裔父子兵
8成庫克郡物業主 房地產稅上漲 最高漲幅逾15％

8成庫克郡物業主 房地產稅上漲 最高漲幅逾15％
NYC CARE 紐約關懷 提供中文母語服務

NYC CARE 紐約關懷 提供中文母語服務
NYC CARE 紐約關懷 提供中文母語服務

NYC CARE 紐約關懷 提供中文母語服務

熱門新聞

(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

2023-10-30 07:50
新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

2023-10-30 17:46
紐約市政府在蘭德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

2023-10-31 02:30
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43

超人氣

更多 >
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張

華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國

2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國
華女取款遭歹徒跟蹤行搶 被車拖行數公尺

華女取款遭歹徒跟蹤行搶 被車拖行數公尺