紐約市地鐵周末客流量達270萬 疫情以來最高

紐約市地鐵客流量創紀錄。(記者張心)

紐約市 地鐵創下周末客流量紀錄，以28日(周六)單日逾270萬筆地鐵交易，刷新2022年12月創下的周六戰績；為了進一步簡化乘客購票，大都會 運輸署(MTA)近日啟用首批OMNY卡販售機，以逐步替代現金、銀行卡等購票交易。

州長霍楚(Kathy Hochul)31日宣布，紐約市地鐵在28日實現了274萬4462筆地鐵票交易，是自2020年以來的最高紀錄；超越了此前2022年12月10日創下的周六峰值，當時約有260萬人乘坐地鐵。

與此同時，紐約市公車也在28日表現強勁，實現超過85萬2000筆有償乘車紀錄，較前一個周六增長了7.3％。

當局分析，助力地鐵票務刷新紀錄的主要推手，在於市民愈來愈多使用新一代感應式公共運輸付費系統「OMNY」，極大的提高了客流量進展流動率。根據統計數據，28日進入地鐵站 的乘客，55.2%是使用「OMNY」付款，創下了該方式的單日最高使用紀錄。

「首先要感謝上周六的好天氣，但最重要的是，乘客都開始高頻利用感應式付款系統。」紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)指出，當局下一步將安裝更多OMNY系統的售卡充值機，並提供更快速、更清潔、更安全的服務，包括增加周末地鐵數量，以便加速疫後交通復甦。

大都會運輸署在30日啟用了首批OMNY系統的售卡充值機，加速更換老舊的MetroCard售票系統，方便沒有更新到感應式公共運輸付款方式的民眾，都能夠進行數字化轉型。新的充值機操作簡便，民眾可以在上面購買與充值單次及多次感應式公交卡。

目前，大都會運輸署在全市六個地鐵站安裝了十台OMNY系統售卡充值機，包括曼哈頓的Bowling Green車站和86th St.-Lexington Ave.車站、布碌崙(布魯克林)的Atlantic Ave-Barclays Center車站、皇后區的Junction Blvd.，以及布朗士的Fordham Rd.等車站。

戴維表示，在接下來的一年內，將繼續在全市其他車站安裝此充值機，但也提及，老舊的MetroCard系統需要18個月才能更新完畢。