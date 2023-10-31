我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮增千億援外 布林肯國會說明 遭遇「血手」抗議

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

紐約市地鐵周末客流量達270萬 疫情以來最高

記者張心／紐約即時報導
紐約市地鐵客流量創紀錄。(記者張心)
紐約市地鐵客流量創紀錄。(記者張心)

紐約市地鐵創下周末客流量紀錄，以28日(周六)單日逾270萬筆地鐵交易，刷新2022年12月創下的周六戰績；為了進一步簡化乘客購票，大都會運輸署(MTA)近日啟用首批OMNY卡販售機，以逐步替代現金、銀行卡等購票交易。

州長霍楚(Kathy Hochul)31日宣布，紐約市地鐵在28日實現了274萬4462筆地鐵票交易，是自2020年以來的最高紀錄；超越了此前2022年12月10日創下的周六峰值，當時約有260萬人乘坐地鐵。

與此同時，紐約市公車也在28日表現強勁，實現超過85萬2000筆有償乘車紀錄，較前一個周六增長了7.3％。

當局分析，助力地鐵票務刷新紀錄的主要推手，在於市民愈來愈多使用新一代感應式公共運輸付費系統「OMNY」，極大的提高了客流量進展流動率。根據統計數據，28日進入地鐵站的乘客，55.2%是使用「OMNY」付款，創下了該方式的單日最高使用紀錄。

「首先要感謝上周六的好天氣，但最重要的是，乘客都開始高頻利用感應式付款系統。」紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)指出，當局下一步將安裝更多OMNY系統的售卡充值機，並提供更快速、更清潔、更安全的服務，包括增加周末地鐵數量，以便加速疫後交通復甦。

大都會運輸署在30日啟用了首批OMNY系統的售卡充值機，加速更換老舊的MetroCard售票系統，方便沒有更新到感應式公共運輸付款方式的民眾，都能夠進行數字化轉型。新的充值機操作簡便，民眾可以在上面購買與充值單次及多次感應式公交卡。

目前，大都會運輸署在全市六個地鐵站安裝了十台OMNY系統售卡充值機，包括曼哈頓的Bowling Green車站和86th St.-Lexington Ave.車站、布碌崙(布魯克林)的Atlantic Ave-Barclays Center車站、皇后區的Junction Blvd.，以及布朗士的Fordham Rd.等車站。

戴維表示，在接下來的一年內，將繼續在全市其他車站安裝此充值機，但也提及，老舊的MetroCard系統需要18個月才能更新完畢。

地鐵站 紐約市 大都會

上一則

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

下一則

布碌崙檢察官辦公室證實：霸凌事件 華生家長控罪將撤銷

延伸閱讀

紐約客談／應對無證客 政治正確或擊鼓傳花

紐約客談／應對無證客 政治正確或擊鼓傳花
紐約市提前投票 3天來僅1%選民參加

紐約市提前投票 3天來僅1%選民參加
紐約地鐵攜槍被捕人數 較疫情前增94%

紐約地鐵攜槍被捕人數 較疫情前增94%
紐約地鐵重罪攻擊案 9月同比激增近22%

紐約地鐵重罪攻擊案 9月同比激增近22%

熱門新聞

長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

2023-10-30 07:50
新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

2023-10-30 17:46
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
紐約市政府在羅德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

2023-10-31 07:17
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43
(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21

超人氣

更多 >
加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀
章子怡離婚 網友喊話朱丹「看好枕邊人」

章子怡離婚 網友喊話朱丹「看好枕邊人」
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
血型+星座看出富豪潛力股？這組合「愛錢如命」發大財

血型+星座看出富豪潛力股？這組合「愛錢如命」發大財
慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了