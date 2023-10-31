恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

(取自X平台)

紐約郵報(New York Post)報導，紐約布魯克林 (布碌崙 )兩戶人家在29日因為住房的噪音問題起爭執，其中一名男性手持剪刀上前示警，結果對方掏出手槍將他及他的繼子槍殺身亡。

事件發生在公寓四樓靠近樓梯口的走廊，案發過程被攝影機拍下。

舉家自海地來美的48歲女子迪尼爾(Marie Delille)說，多年來他們一直因噪音問題與樓下鄰居相處不睦。

VIDEO: Immigrant man shoots and kills two Hatian men (Son & Father) over noise complaint in EAST FLATBUSH, BROOKLYN



The father and son victims have been identified as 47-year-old Bladimy Mathurin and his 27-year-old son Chinwai Mode.



Was this self defense or was this cold… pic.twitter.com/TvxWl0QDyK — Sir Maejor 🇺🇸 (@Maejor4Congress) October 31, 2023

周日晚間約10時，47歲的鄰居帕斯(Jason Pass)上樓找迪尼爾一家理論，迪尼爾47歲的丈夫馬圖林(Bladimy Mathurin)手持剪刀上前，並將刀刃對著帕斯的脖子；迪尼爾嘗試將馬圖林拉回，但馬圖林甩開她，此時帕斯從口袋掏出手槍對馬圖林射擊，而迪尼爾的兒子、27歲的穆德(Chinwai Mode)看似要逃跑，卻因跑向帕斯的方向，也被槍擊身亡。

馬圖林中槍後掙扎爬向房門，但帕斯再上前朝他補了一槍。

迪尼爾的10歲女兒對紐約每日新聞(New York Daily News)說，樓下的鄰居常在他們發出噪音時，敲打天花板抱怨，然後他們的繼父馬圖林就會敲打回去。

紐約市 警肯尼(Joseph Kenny)表示，之前曾接到六起311檢舉電話，「基本上都是投訴走路發出的噪音，我們發現樓上的公寓是木質地板，沒有鋪地毯，所以走來走去會發出大量的噪音。」

影星芭芭拉史翠珊(Barbara Streisand)年輕時曾住在這個位於東弗萊布許(East Flatbush)的公寓群，這個建築群在過去數十年來年久失修、治安日益惡化。 紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，一名男性掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

影片來源：YouTube ABC 7